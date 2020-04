Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella yksi koronapotilas on osastohoidossa, mutta uusia koronavirustartuntoja ei ole tiistaina todettu.

Yhteensä Soitessa on diagnosoitu siis 16 koronavirustartuntaa ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Pohjois-Pohjanmaalla ilmeni tiistaina kaksi uutta tartuntatapausta, ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on todettu yhteensä 115.

Koronavalmiusryhmän mukaan koronapuhelimessa ja -poliklinikalla on edelleen varsin rauhallinen tilanne.

Soite on laajentanut koronavirustestauksia terveyskeskusten infektiovastaanotoille Kannukseen ja Tunkkarille. Näytteenottoja on päästy aloittamaan tänään näissä yksiköissä. Vastaanotoilla on erotettu tilat erikseen infektiopotilaille, joten vastaanotolle on turvallista tulla hoitamaan muitakin vaivoja.

Koko massa on todettu 4 014 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän koronakartan löydät tästä.