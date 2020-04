Kalajoen kaupunginhallitus päätti laittaa nettimyyntiin Himangan entisen yläasteen Huutokaupat.comiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus päätti laittaa nettiin myyntiin Himangan entisen yläasteen. Rakennuksen liittymineen asetetaan myytäväksi Huutokaupat.comin kautta purkukuntoisena kahden viikon myyntiajalla.

Himangan entinen yläaste on käyttöhistoriansa aikana toiminut rehusekoittamona, kouluna ja sittemmin nuorisotoimen ja yksityisten yrittäjien varasto- ja liiketilakäytössä. Lisäksi rakennuksessa on harrastetiloja mm. jousiammunnalle ja kamppailulajeille. Nuorisotilojen toiminta on vuoden 2020 alussa siirtynyt Raumankarin koulun yhteyteen. Huutokaupat.comin kautta saatu voittanut tarjous tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Myyjä pidättää itsellään oikeudet hyväksyä tai hylätä voittanut tarjous.

Kiinteistöön on toteutettu keväällä 2019 asbesti- ja haitta-ainekartoitus purkua, jossa rakenteissa todettiin useita eri haitta-aineita. Rakennuksen toimiessa rehusekoittamona, on kiinteistölle rakennettu myös maanalaisia säiliötä ja rakenteita, joista kaupungilla ei ole tarkempaa tietoa. Kiinteistön jatkokäytössä tulee tiedostaa mahdolliset riskit kiinteistön maanparannustarpeista.