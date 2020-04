Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Valtion rahoitusyhtiö Business Finland myöntää parhaillaan kehitysrahoitusta pienille ja keskisuurille yhtiöille koronakriisin keskellä. Kaikkiaan lähes 800 yritystä on saanut Business Finlandilta tähän mennessä täysimääräisen kehittämisavustuksen, joka on 100 000 euroa. Heidän joukossaan on toholampilainen puurakennusalan yritys Aalto Haitek.

Uusi rahoitus on tarkoitettu yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Edellytyksenä rahoituksen saamiselle on myös, että yhtiöt kattavat 20 prosenttia kehityshankkeiden kustannuksista. Hallitus on antanut yrityksille suoraa tukea koronakriisin selättämiseksi valtion rahoituslaitoksen Business Finlandin ja ely-keskusten kautta.