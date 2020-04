Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin Fysioterapian asiakasmäärät ovat vähentyneet koronapandemian takia.

– Heti alkuun tuli todella hurjasti peruutuksia, kun tuli se alkushokki pandemiasta. Ainakin puolet lähti siinä vaiheessa. Nyt on jonkin verran tullut takaisin, mutta sellainen 50 prosenttia normaalimäärästä meillä on tällä hetkellä asiakkaita, Toholammin Fysioterapian toimitusjohtaja Mia Salmi kertoo.

Kaikki riskiryhmään kuuluvat ja yli 70 vuotiaat lähtivät pois, mutta heistä osa on jo palanut erityisestä syystä lääkärin luvalla. Näin olemme päässeet jatkamaan tärkeitä hoitojaksoja.

Yrityksen toisella omistajalla Janne Joki-Korpelalla on enemmän lääkinnällistä kuntoutusta, joissa käyvät usein juuri iäkkäämmät tai riskiryhmään kuuluvat asiakkaat. Siellä pudotus on ollut vieläkin suurempaa. Salmen ja Joki-Korpelan lisäksi yrityksessä työskentelee kuntohoitaja Arto Rautio.

– Kyllä siinä alkuun tuli muutamat itkutkin itkettyä, mutta eihän se sitten auttanut kuin asennoitua tähänkin tilanteeseen. Vaikeintahan tässä on, ettei tälle voi itse mitään. Päivä kerrallaan mennään ja seurataan tarkasti tilannetta, Salmi toteaa.

Yritys toimii Toholammin lisäksi myös Kannuksen Kitinvaparissa. Yritys on vuokralla Toholammin Osuuspankilla ja Kannuksen kaupungilla.

– Osuuspankki on jo ilmoittanut, että vuokrahuojennuksia tulee. Kyllä tässä kaikki ymmärtävät, että samassa veneessä ollaan, Salmi kiittelee.

Toholammin Fysioterapia ei ole ainakaan vielä lähtenyt hakemaan valtiolta erityistukea vaikeaan taloustilanteeseen, mutta siihenkin on valmiuksia, jos tilanne niin vaatii.

Vaikka alkushokista on selvitty, kaikki on silti hämärän peitossa tulevaisuuden suhteen. Kukaan ei osaa sanoa, miten pandemia vaikuttaa Lestijokilaaksossa.

– Onneksi tunnemme alueen asiakkaat hyvin ja meillä on vahva luottamussuhde heihin. Hygieniaan kiinnitämme erityistä huomiota; desinfioimme tarkasti kaikki hanat ja rivat useampaan otteeseen päivittäin ja hoitopöydät tietenkin joka asiakkaan välissä. Sairaana ei saa tulla hoitoihin, ei asiakkaat kuin ei henkilökuntakaan.

Salmi on jutellut Etelä-Suomen kollegoiden kanssa.

– Kyllä siellä on osa laittanut vastaanotot kiinni. Heillä ei ole töitä, eivätkä he uskalla tehdä töitä tilanteen takia. Tällä alueella on nyt vielä ollut pandemia aisoissa, mutta koko ajan pitää katsoa tilannetta ja noudattaa viranomaisohjeita.

Salmi on pitänyt Toholammin Fysioterapiaa 16 vuotta ja yritys on kasvanut tasaisesti vuosien aikana.

– Onhan tämä jotain sellaista, johon ei ole osannut varautua. Vaikka tulevaisuus osin pelottaakin, luottamus on vahva, että tästä selvitään ja kaikki asiakkaat palaavat, kun tilanne rauhoittuu. Se on selvää, että terveys edellä mennään koko ajan, Salmi vakuuttaa.

