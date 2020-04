Sirkka-Liisa Ypyän kolumni: Me kädelliset

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kädet ottavat vastaan uuden elämän. Kädet on sydämen jatke. Niillä voi avata ja sulkea, kutsua syliin ja työntää pois, halata, hylätä, hyväksyä tai lytätä. Käsillä voi hoitaa ja helliä, iskeä lujaa, runnella ja rutata. Avokämmenellä voi lyödä tai rakastaa. Kädet pienet ja pulleat opettelevat tarttumaan, vanhat ja ryppyiset irti päästämään. Lopulta käsi kirpoaa.

Käsillä voi takertua oljenkorteen tai oksaan, punaiseen lankaan. Käsillä voi tulla ymmärretyksi. Jokaisen kädet puhuvat omalla tavalla käsimerkeillä tai ilman. Viittojan kädet puhuvat monilla kielillä. Käsiksi käyjältä loppui sanat ja sydän, toinen puhuu käsillä ja sydämestä. Kaikki langat käsissä voi saada kämmenet hikoamaan. Käsi sydämellä, raamatulla tai lakikirjalla vannotaan valat; kätellään sopimukset.

Miettijän käsi haroo hiuksia, epätoivoisen repii niitä. Miten sitten suu pannaan, jos ei ole kättä jolla peittää. Omaa kieltään kertovat valkoiset, harmaat, punaiset kädet, kipeät kädet. Sisäistä rauhaa rukoilevat kädet. Äiti Marian tai Teresan parantavat kädet. Ojennettu käsi on avunpyyntö. Ojenna käsi, toinen tarttuu siihen. Käsi auttaa ylös, kun antaa auttaa. Jos oot sarjakuvasankari tai muuten vaan roikut kielekkeeltä ilman turvaköyttä, sun on jaksettava niin kauan että joku tarttuu käteen. Käsi kädessä kävellään auringonlaskuun - on satua sille, jolla ei ole ketään vierellä. Kenen käsiin voi luottaa?

Kädet ja aivot, kädentaidot, hienomotoriikka. Käsillä sidotaan kengännauhat ja kuoritaan perunat. Mitä katoaa, kun kaunokirjoitus poistuu? Soittajan kädet tanssivat koskettimilla. Maalarin kädet tuovat näkyväksi näkymättömän, taikurin kädet saavat sen katoamaan. Leipurin kädet sitkoa lisää, kirurgin kädet, erehtymättömät, ikää lisää. Toisille käsille moottorin rassaus on ikuinen rakkaus. Kädet pesee, siistii, siivoaa. Kuka pesi kätensä ja miksi? Käsillä voi rakentaa talon tai hajottaa kaiken aikaansaadun. Käsin kuokitaan maa, harataan, tasataan, kylvetään siemenet, kitketään, kastellaan, korjataan sato. Kädet kerää muovit, roskat, paskat pihoilta ja pientareilta, ainakin toivon niin. Käsitönkin käsittää.

Sirkka-Liisa Ypyä

kannuslainen elämän opiskelija