Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Kannuksen kaupunginjohtajan valinta sai uutta tulta alleen

Kannuksen kaupunginjohtajan valinnassa koettiin ”ihmeparantuminen”. Todella heikon ensimmäisen hakukierroksen jälkeen tuntuu lähes uskomattomalle, että nyt tehtävään löytyi 12 halukasta. Ensimmäisellä haulla tuli kokonaista kaksi hakemusta ja yksi suostumus.

Tästä kohtaa voi kiittää jokaista tahoa, joka asiassa aktivoitui. Heikko ensimmäinen kierros oli lopulta onni, sillä se sai monet heräämään todellisuuteen ja tekemään hartiavoimin töitä uuden johtajan löytämiseen.

Samalla kävi lopullisesti selväksi, että nykyisen kaupunginjohtaja Terttu Kortteen pesti loppuu syksyllä. Senkin takia on syytä saada valintaprosessi nopeasti läpi, jotta tiedetään mahdollisimman nopeasti, kuka laivaa alkaa luotsaamaan Kortteen jälkeen.

Lähtökohta on nyt erinomainen, kun hakijoita on laajasti ja erilaisista taustoista. Voi hyvällä syyllä yhtyä kaupunginhallituksen puheenjohtajan Olli Joensuun lausuntoon, että Kannuksella on nyt kovatasoinen hakijanippu kasassa. On valtakunnallisesti tunnettuja henkilöitä, kuten Susanna Koski ja Jussi Niinistö, toisaalta löytyy kannuslaislähtöisiä hakijoita, kuten Teppo Rekilä ja Kimmo Gromoff.

Itse nostaisin vielä joukosta esille Laura Lakson ja Kimmo Ojuvan. Lakso oli tammikuussa Ypäjän kunnanjohtajavalinnan loppumetreillä ja hänen keskustalaisuutensa ei ainakaan ole haitta keskustaenemmistöisessä Kannuksessa. Ojuva olisi Busines Finlandin kautta aikamoinen etu kannuslaisille yrittäjille. Eikä muissakaan hakijoissa ole moitittavaa, joten todella mielenkiintoinen hakuprosessi on menossa.

Nyt alkaa se tärkein vaihe, jossa kaupunginhallituksella on erittäin tärkeä ja ratkaiseva rooli. Heidän tulee poimia nyt jyvät akanoista. Kannuslaiset ansaitsevat rohkean kaupunginjohtajan, joka sitoutuu ja on valmis laittamaan itsensä likoon. Puoluepolitikointi on syytä jättää nyt sivuun ja keskittyä hakemaan Kannus-nimisen puolueen nimissä paras mahdollinen kaupunginjohtaja.