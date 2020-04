Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Osuuskunta Pohjolan Maito palkitsee vuosittain hyvälaatuista ja palkintoehdot täyttävää maitoa tuottaneita maidonlähettäjiään osuuskunnan omilla palkinnoilla ja Walter Ehrström mitaleilla. Vuonna 2020 palkintoon ovat oikeutettuja 10 vuotta ja sitä kauemmin kymmenen vuoden välein yhtäjaksoisesti hyvälaatuista maitoa tuottaneet maitotilat.

Osuuskunta lahjoitti tänä vuonna 30-ja 40- vuotispalkintona kunniakirjan ja Tapio Wirkkalan suunnittelemaa hopeaa varustettuna Valion paimenpoika painatuksella. Toholampilaiset Marjo ja Atso Ala-Kopsala tulivat palkituiksi tilan oltuaan 40 vuotta E-luokassa. Lohtajan Marinkaisissa sijaitseva Karahkamaan maatalousyhtymä ja lohtajalaiset Antti, Eeva ja Markku Vuorisalo saivat palkinnon oltuaan 30 vuotta E-luokassa.

10-, 20- ja 25- vuotta hyvälaatuista maitoa tuottaneille osuuskunta on anonut Walter Ehrström säätiöltä kunniakirjan ja 10 vuodesta pronssisen, 20 vuodesta hopeisen, sekä 25 vuodesta kultaisen mitalin. Mitali on kuvanveistäjä Aarre Aaltosen suunnittelema. Sen toisella puolella on Walter Ehrströmin kuva ja kääntöpuolella terveydenhoidon jumalatar Hygieia ja lause ”Lacsaluspopuli”, joka tarkoittaa ”Maito kansan terveydeksi”.

Alueelta 25 vuoden kunniakirjan saivat Miia ja Keijo Hyyppä (Himanka), Antti Pernu ja Marju Seppä (Himanka), Jaakko Salo (Himanka), Pietilän tila (Lohtaja), Pirjo ja Seppo Huhtala (Kannus), Jarno Järvenoja (Toholampi), Marjo ja Markku Vehkoja, Mika Vehkoja (Toholampi), Juha Välikangas (Toholampi). 20 vuoden kunniakirjat: Pirkko ja Aulis Vuotila, Henna ja Janne Vuotila (Himanka), Leena ja Mika Hanni (Kannus), Mty Isohanni (Kannus), Matti ja Veli-Kalle Pajunpää (Lohtaja), Uusitalon tila, Tuula ja Timo Asiala (Toholampi). 10 vuoden kunniakirja: Raija ja Kari Kulla (Himanka), Sanni ja Tuomas Kiiskilä (Lestijärvi), Kreeta-Johanna Salonen, Paloniemen tila (Toholampi).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronaviruksen takia kultaiset mitalit ja kunniakirjat 25 vuotta hyvälaatuista maitoa tuottaneille tiloille luovutetaan Helsingissä keväällä 2021 järjestettävässä tilaisuudessa. Muut mitalit ja palkinnot Pohjolan Maito on jo toimittanut tiloille.