Piia Rautiolan mielipide: Kouluruoka järjestettävä oppilaan ehdoilla

Etäopetuksessa on meneillään kolmas viikko. Toisaalla lapset ovat keskenään koko koulupäivän, eikä kummallakaan vanhemmalla ole mahdollisuutta jäädä etätöihin. Joissakin perheissä kuormitusta aiheuttavat päällekkäisroolit, kun vanhemman pitäisi olla yhtä aikaa päiväkodintäti, opettaja, siivooja ja keittäjä. Rahahuoliakin on.

Kannuksessa on alettu jakamaan kouluruokaa, kiitos siitä. Kehittämistarvetta on edelleen, sillä perheet ovat tässäkin hetkessä erilaisia, erilaisine haasteineen. Perheet, joissa on riskiryhmään kuuluvia eivät välttämättä tule noutamaan valmista ruokaa.

Kouluruoka on Suomessa kirjattu lakiin jokaisen lapsen oikeutena jo vuonna 1948. Tänäkin vuonna kouluruokaan on varattu rahat kuntien budjeteissa. Nämä rahat on verovaroin sinne kerätty. Osa kunnista on soveltanut hallituksen linjauksia jakamalla perheille kouluruokaa vastaavan rahallisen korvauksen, oppia voi hakea vaikka Kuusamon viiden euron mallista.

Toivon, että valmiin kouluruoan jakamisen rinnalle tulisi vaihtoehdoksi rahallinen korvaus. Tämä huomioisi joustavasti perheiden erilaiset elämäntilanteet ja tarjoaisi mahdollisuuden tehdä aidosti ennaltaehkäisevää työtä. Myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämä olisi oikea tapa kun perheet voisivat tulla autetuksi omista lähtökohdistaan käsin.

Sosiaalitoimea ei saa tässä tilanteessa tarpeettomasti kuormittaa ongelmilla, jotka ovat yksinkertaisesti kuntien ratkaistavissa.

Piia Rautiola

Kannuksen

kaupunginvaltuuston jäsen

Keskusta