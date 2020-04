Tuula Kailajärven kolumni: Mun on niin ikävä sinua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Uskon että näinä päivinä tuota lausetta toistetaan tiuhaan!

”Ookko siinä ...”, sanoi Korven tummu kauan sitten. Hän oli kai niin väsähtänyt pieneen tyttöön, joka kulki äitinsä perässä. Joskus heräsin yöllä suruun, että äiti ja isä kuolevat ja jään orvoksi. Vasta viime vuosina olen ymmärtänyt hylkäämisen pelkoni. Olin muutaman vuoden ikäisenä pitkään sairaalassa, eikä perhe saanut käydä katsomassa. Siitä jäi loppuelämäkseni ongelma, johon olen joskus ihan hermostunut.

Mummulassa itkin äitiä ja kotiin palattuani Rauni-tätiä. Koulun päättyessä keväällä ikävöin kavereita. Onneksi aikuistuessa tilanne helpottui, opin jopa nauttimaan olosuhteiden vaihtumisesta. Varmaan osansa oli sillä tietyllä naapurikylän pojallakin.

Viime päivät ovat tuoneet muistot pintaan. Nyt ollaan karanteenissa monista eri asioista; perheestä, ystävistä, harrastuksista ja palveluista. En tiedä vielä millaista on silloin kun aika tulee pitkäksi. Vielä toistaiseksi työtä on riittänyt niin, että ne kirjahyllyn aarteet ovat saaneet odottaa, kuten tähänkin saakka. (Kirjojen määrä ei ole vähenemään päin tässä talossa.) Onneksi on puhelin ja näinä viikkoina moni vuosien takainen ystäväni on soitellut kuulumisiaan. Yksi parhaista, ehkä paras asia tässä tilanteessa.

Televisiossa kysyttiin miten ikäihmiset pärjäävät kotonaan ja miten he pysyvät siellä. Monet isovanhemmat kertovat, miten he katselevat haikeina ikkunasta, näkyisikö pienintäkään vilausta lapsenlapsista. He odottavat, että lapset kävisivät ovella tai edes ikkunan takana tervehtimässä.

Useita kertoja olen itse todennut surullisena miten lapsenlapseni vieraantuvat nopeasti. Kun satuimme tiellä vastakkain, nuorempi jupisi itsekseen: ”Kaksi metriä”, ja siirtyi nopeasti tien toiselle laidalle. Kotona on varoitettu, ettei isovanhempia saa mennä sen lähemmäksi. Muistan miten kaksi viikkoa sitten pehmopupuja hypitettiin yläkerran portaiden lomasta lattiaan. Pupuilla oli koululaisen virkkaamat nyörit kaulassaan. Viisivuotias jutteli huolekkaasti molempien lemmikeille: ”Kyllä te olette meille rakkaita, meidän vain täytyy kuntouttaa teitä.” Silloin oli vaikeaa säilyttää ilmeet peruslukemilla. Nyt mieleen hiipii, että tässä ”kuntoutetaan” isovanhempia kestämään ikävää..

Emme tiedä kauanko näitä poikkeusoloja kestää, mutta uskomme vielä tulevan päivän, jolloin sanomme sen olevan viimeinkin ohi. Silloin meillä on juhlat! Kaikki viidet syntymäpäivät ja äitienpäivä vietetään pitkän kaavan mukaan. Hienoin lahja meille aikuisille on nähdä toisemme, kuopukselle synttäripaketista paljastuvat yllätykset!

Tuula Kailajärvi

vaimo, äiti ja mummu Alaviirteeltä