Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen avustuksia yli 2 miljoonaa euroa 132 hankkeelle. Toholammin kunta sai 15 000 euroa Omatoimikirjasto Toholammille -hankkeelle. Nimensä mukaisesti hankkeen tavoitteena on parantaa Toholammin kirjaston palveluita ja saavutettavuutta muuttamalla kirjasto omatoimikirjastoksi.

Kirjastojen uusissa omatoimihankkeissa yhteisöt ja asiakkaat osallistetaan kirjastopalvelujen kehittämiseen. Hankkeessa uskotaan, että kirjaston yhteiskäyttötilat lisäävät yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja lähidemokratiaa. Osallistava yhteistyömalli on keino avata kirjaston ovia entistä useammin ja entistä useammalle.

Kirjastopalveluiden saatavuutta parannetaan lisäämällä omatoimisen asioinnin aukioloaikoja. Omatoimisuus ja laajentuneet aukioloajat muuttavat kirjastoja entistä enemmän erilaisten käyttäjien yhteisöllisiksi tiloiksi. Omatoimipalvelu on lisännyt kirjastojen aukioloa huomattavasti: koko maassa kirjastojen aukiolo on lisääntynyt 26 prosenttia omatoimipalvelun käyttöönoton jälkeen. Omatoimipalvelua oli vuoden 2019 lopussa tarjolla 233 kirjaston palvelupisteessä.

Kirjastojen keskeinen tehtävä on lukuharrastuksen edistäminen ja lukemaan innostaminen. Tätäkin toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista myönnettävillä kirjastojen kehittämisavustuksilla.

Monissa kirjastohankkeissa näkökulmana on, että lukuharrastusta ja -taitoa edistetään parhaiten yhteistyöllä. Eri puolilla Suomea on runsaasti toimintaa, jolla innostetaan lukemaan ja parannetaan lukutaitoa. Yhteistyö on tärkeää, jotta lukemisen asiaa saadaan vietyä eteenpäin.

Kirjastojen kehittämisavustuksilla tuetaan kirjastojen muuttuvaa toimintaa ympäri Suomea. Avustusten tavoitteena on vahvistaa etenkin palvelujen saatavuutta ja edistää lukuharrastusta.