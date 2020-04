Nimipäivä torstaina: Tavastin Eeli Kannuksesta on vauhdikas ja huoleton yksivuotias

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eeli Tavastin syntymäpäivä osuu haastattelupäivälle eli maanantaille 6. huhtikuuta. Kummit ovat sitä olleet juhlistamassa perheen kotona Kannuksessa jo etukäteen viikonloppuna, mutta muuten elämä on ollut viime aikoina pienessä piirissä. Päivänsankari ei ole siitä ollut harmissaan, sillä harvoin pikkumies on harmissaan mistään muustakaan.

– Arki on aika paljon kotona oloa. Eeli ei ole siitä moksiskaan vaan on aina iloinen ja menevä, kertoo Eelin äiti Johanna Luostari-Tavasti.

Etunimi Eeli on isän, Kosti Tavastin, idea.

– Kostihan sen keksi, sanoi että on ihan Eelin näköinen.

Eelin toinen nimi on Jalmari, joka oli vauvan kutsumanimi jo odotusaikana. E-kirjaimella puolestaan alkaa myös viisivuotias isoveli Elmeri, joka on Eelille tärkeä kaveri: kaikki, mitä isoveli tekee, pitää tehdä perässä.

Kiintymys on molemminpuolista. Elmeri touhuaa paljon Eelin kanssa eikä sisaruskateutta ole näkynyt missään vaiheessa.

– Oli onnellinen hetki kun saatiin kertoa Elmerille, että meille on vauva tulossa. Ultrassa kysyimme sukupuolta ja Elmeri olikin toivonut pikkuveljeä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Johanna Luostari-Tavasti tekee vuorotyötä, ja hänen iltavuoroviikkoinaan lastenhoito sovitellaan Kostin kanssa läpsystä vaihto -periaatteella. Aamuvuoroviikkoina pojat ovat päivähoidossa, Eeli perhepäivähoidossa ja Elmeri Lastentalon päiväkodissa.

Kahteen eri hoitopaikkaan vieminen ei ole aiheuttanut ongelmia. Eeli meni päivähoitoon heti äidin vanhempainvapaan päätyttyä noin 9 kuukauden iässä ja on viihtynyt hyvin. Eroitkuista ei ole ollut tietoakaan.

– Perhepäivähoitajan varahoitopaikka on Lastentalolla, jossa Elmeri on, ja Elmeri on saanut luvan käydä katsomassa pienten osastolla, miten pikkuveli pärjäilee, Johanna Luostari-Tavasti kertoo.

Tavastin Eeli on kujeileva poika. Kieltäminen on yksi harvoista asioista, joka häntä harmittaa, mutta ei hän siihenkään aina reagoi pahantuulisesti.

– Kun sanotaan "ei," pitää joskus katsoa ja naureskella, äiti paljastaa.

Luonne on ollut yhtä helppo ja huoleton syntymästä asti.

– Eeli ei vierasta ketään, on tosi iloinen, Ei kauheasti ole huonoja päiviä.

Vauhtia Eelissä riittää. Hän lähti konttaamaan varhain ja kävelemään kymmenen ja puolen kuukauden iässä.

– On varmaan ollut kiire pysyä isoveikan perässä! Johanna Luostari-Tavasti arvelee.

kaisa.suomala@lestijoki-lehti.fi