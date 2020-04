Kannuksen Ura kannustaa omatoimirasteille – suunnistuskesä alkaa tällä viikolla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuksen Uran suunnistusjaosto korvaa perinteiset iltarastit huhtikuussa omatoimirasteilla. Omatoimisuunnistuksia on tehty neljälle huhtikuun viikolle tästä viikosta alkaen. Normaaleihin kuntosuunnistuksiin palataan heti, kun se on koronavirustilanteen vuoksi mahdollista, mutta omatoimirasteja on varauduttu järjestämään siihen asti.

Ensimmäiset omatoimirastit viedään metsään keskiviikkona 8.4. ja niitä on mahdollista etsiä aina seuraavan viikon maanantaihin asti. Leimausta rasteilla ei ole, eli leimasimia ei metsään viedä.

Suunnistusjaoston puheenjohtaja Sauli Konttila vinkkaa, että suunnistamisen voi jakaa vaikka useammallekin päivälle. Suunnistuksessa on kolme erimittaista reittivaihtoehtoa ja neljäntenä vaihtoehtona kartta, jossa on kaikki rastit, jolloin niissä riittää hyvinkin etsittävää.

Myös ne aloittelijat, jotka ovat ujostelleet osallistumista iltarasteille, voivat nyt kokeilla lajia tavoitteellisesti mutta omassa rauhassa.

Omatoimirasteille pääsee maksamalla karttakuluihin käytettävän osallistumismaksun suunnistusjaoston tilille ja kertomalla nimensä ja reittitoiveensa sähköpostilla suunnistusjaostolle. Karttoja jaetaan KitinVaparilla keskiviikkoiltana, muulloin Konttila antaa ohjeita puhelimitse.

Kannuksen Urasta tähdennetään, että kaikkea liikuntaa pitää nyt muistaa harrastaa turvallisesti ja vastuullisesti. Sairaana ei pidä mennä liikkumaan.

Isomman porukan yhteistreenejä ei rasteilla saa nyt järjestää, mutta esimerkiksi perheille metsään meno on mainio yhteinen liikuntamuoto.

– Nyt kun ihmiset ulkoilevat paljon, tästä saa yhdenlaista tavoitetta, Sauli Konttila muistuttaa kartta kädessään.

//Päivitetty 6.4. klo 19.20: korjattu tapahtuman nimi iltarasteiksi