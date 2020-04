Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Yksityinen terveyspalvelujentuottaja Mehiläinen aloittaa koronaviruksen drive in-testaamisen maanantaista lähtien Kokkolassa sekä Ylivieskassa. Molemmilla paikkakunnilla testausasema palvelee arkiaamuisin muutaman tunnin ajan.

Testit tehdään lääketieteellisen arvion perusteella ja koronavirustestiin päästäkseen asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Oireettomia ei testata.

Mehiläisen ohjeistuksen mukaan henkilön epäillessä itsellään koronavirustartuntaa, hän voi olla yhteydessä Mehiläiseen, jonka digiklinikalla lääkäri tekee arvion oireiden perusteella. Tarvittaessa asiakkaalle tehdään lähete testiin. Mikäli tartunta todetaan, on terveydenhuollon ammattilaiset yhteydessä asiakkaaseen ja kartoittaa muun muassa altistuneet.

Testin hinta on 249 euroa ja lisäksi on maksettava myös digiklinikkamaksu, jonka hinta on hieman alle 40 euroa.

Koronavirustesti tehdään tavallisimmin nenänielusta taipuisalla pumpulitikulla otettavasta näytteestä. Virusta esiintyy limakalvoilla runsaasti erityisesti taudin alkuvaiheessa. Näytteestä osoitetaan viruksen nukleiinihappoa, eli tunnistetaan tiettyjä virukselle ominaisia geenejä, jotka osoittavat viruksen löytyvän näytteestä.

Positiivisista testituloksista ilmoitetaan joko kotikuntaan tai sairaanhoitopiiriin noudattaen aina sitä käytäntöä, mikä aluekohtaisesti on sovittu. Myös altistusketjun selvityksessä toimitaan alueellisten käytäntöjen mukaisesti, eli joko Mehiläisen, kotikunnan tai sairaanhoitopiirin edustaja hoitaa sen selvitystä tilannekohtaisesti.