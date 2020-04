Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän johtajan virkaan 19 kiinnostunutta henkilöä – Kaikkien kiinnostuneiden henkilöiden nimiä ei annettu julkisuuteen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän johtajan elokuun alussa vapautuva virka on kiinnostanut 19:ää henkilöä. Kpedulta kerrotaan, että virkaa on hakenut 12 hakijaa. Lisäksi seitsemän henkilöä on ilmaissut olevansa käytettävissä tehtävään, mutta he eivät varsinaisesti ole hakeneet avautuvaa paikkaa, kertoo Kpedun valtuuston puheenjohtaja Tapani Hakaniemi.

Koulutuskuntayhtymä ei ole julkaissut seitsemän käytettävissä olevan henkilön nimeä, vaan ilmoittaa, että henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tietojensa käyttöön haun edetessä.

Kpedu ei luovuttanut näiden seitsemän henkilön nimeä Keskipohjanmaan pyynnöstä torstaina, vaan vetoaa siihen, että koska henkilöt eivät ole virallisesti hakeneet julkista virkaa heidän nimiään ei tarvitse julkisuuslain nojalla julkaista tai luovuttaa tiedotusvälineiden käyttöön.

Keskipohjanmaa julkaisee kaikki Kpedun johtajan virasta kiinnostuneiden nimet, kun koko nimilista on käytettävissä.

– Olemme tyytyväisiä, että virka herätti näin paljon kiinnostusta, Hankaniemi kommentoi.

Hankaniemi sanoo, että koulutuskuntayhtymä kertoo julkisuuteen seitsemän käytettävissä olevan henkilön nimet, jos he saavat henkilöiltä siihen suostumuksen.

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän nykyinen johtaja Liisa Sadeharju irtisanoutui tehtävästään henkilökohtaisista syistä helmikuussa. Sadeharjun virkasuhde johtajana päättyy 31.7. Virallisesti eron Sadeharjulle myöntää yhtymävaltuusto.

Kpedun hallitus käsittelee hakemusprosessia ja jatkovalmistelua 8.4., jolloin se myös päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Kokoukseen osallistuu myös konsulttiyrityksen edustaja.

Tehtyjen haastattelujen ja soveltuvuustestien jälkeen yhtymävaltuusto kokoontuu testattujen hakijoiden kuulemistilaisuuteen 19.5.

Yhtymähallitus tekee 4.6. ehdotuksen valittavasta henkilöstä yhtymävaltuustolle, joka valitsee uuden johtajan 16.6.

Kpedun tavoitteena on, että uusi johtaja astuu virkaansa 1.8. alkaen.