Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Aurinkoinen kevät on voinut olla monen pelastus

Koronavirus tuli vieraaksemme, halusimme sitä tai emme. Maan hallitus on tehnyt linjaukset, joita on syytä noudattaa. Hyvin yhteisessä rintamassa poliitikot ja puolueet ovat eduskunnassa tässä poikkeuksellisessa asiassa olleet. Kukaan ei ole lähtenyt ainakaan kovin näyttävästi keräämään poliittisia irtopisteitä.

Arvostelijoita varmasti riittää silti, kun epidemia on ohi ja normiolot palaavat. Varmasti virheitäkin on tehty, mutta koko tilanne on niin uusi ja odottamaton, että virheratkaisujakin taatusti tehdään. Kokonaisuutena kuitenkin hallituksen linja on ollut jämäkkä. Toki rakentavaa palautetta ja kritiikkiä on hyvä esittää, mutta sen aika on vasta, kun epidemia on ohitse.

Talouskriisi on jo iskenyt yrityksiin, mutta taloudellisen ahdingon syvyys selviää vasta tulevaisuudessa. Eniten siihen tietenkin vaikuttaa poikkeustoimenpiteiden kesto. Nyt näyttää, että ne kestävät ainakin 13.toukokuuta saakka. Mutta kukaan ei voi sanoa, milloin kaikki rajoitteet on purettu ja mitä tiukennuksia on mahdollisesti vielä edessä.

Ainakin toistaiseksi Lestijokilaaksossa ihmiset ovat suhtautuneet epidemiaan hyvin rauhallisesti ja maltilla. Kouluissa ja kirkoissa on otettu todellinen digikolmiloikka, josta varmasti on hyötyä tulevaisuudessakin, kun elämä palaa normaaleihin uomiinsa.

Yksi rauhoittava elementti on varmasti ollut aurinkoinen alkava kevät. Ihmiset ovat päässeet tuulettumaan ulos mahtavaan säähän. Myös paikallislehden lukijamäärät ovat olleet ilahduttavasti kasvussa. Nyt on aikaa lukea entistä enemmän paikallisia uutisia, jotka nousevat arvoonsa kriisitilanteessa.

Monta varmasti ahdistaa huoli työpaikasta ja elannosta. Toisaalta nyt on nähty kansakunnassa sellaista yhtenäisyyttä, jota soisi näkyvän myös jatkossa. Jokaisesta huolehditaan ja ketään ei jätetä yksin. Jokaisen velvollisuus on pitää huolta kanssaihmisestä, etenkin ikäihmisille kannattaa nyt soittaa ja kysellä kuulumisia. Se on parasta terapiaa.