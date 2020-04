Tuulevi Borénin kolumni: Kotini on linnani

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuosien yhteisöllisyydestä meuhkaamisen jälkeen ei ole ihme, että kotona oleminen on osoittautunut suomalaisille hankalaksi rastiksi. Aivoihimme on iskostettu, että yksin ei ole hyvä olla ja kaikkeen pitää osallistua.

Kun korona-aresti keikautti elämän päälaelleen, väki pitkästyi kodin lämpöön hetkessä, vaikka some pelaa ja netti on täynnä kavereita. Uloskin pääsee.

Tautiepidemia ei tietenkään ole hyvä juttu, mutta ehkä poikkeustila opettaa meille jotain. Aina ei tarvitse olla monta rautaa tulessa. Välillä voi tyytyä vähempään. Varsinaista puutettahan emme kaikki vielä kärsi, ellei harrastusten ja sosiaalisten tapaamisten puuttumista lasketa.

Ehkä ymmärrämme paremmin myös kanssaihmisiä, jotka elävät normaalistikin karanteenin kaltaisissa oloissa. Heidän karanteeninsa on saattanut jatkua vuosia, eikä loppua näy.

Meluyliherkkyydestä ja tinnituksesta kärsivä puolisoni on jo vuosia eristänyt itsensä äänistä: viritetyistä mopoista, musiikkiesityksiä tai äänentoistoa sisältävistä tapahtumista, isoäänisistä ihmisistä, kahvilan hälinästä ja taustamusiikista, sukujuhlista, syntymäpäiviltä, lasten kevätjuhlista, junista, lentokoneista, ihmisjoukoista, remonteista ja urheiluharrastuksista. Vain joitakin mainitakseni.

Mitä elämään jää? Lenkkeilyä metsissä, hiihtoa, kotijumppaa, lukemista, television katselua, internetiä, kotipuuhia, varovaista kaupassa käyntiä ja autoilua.

Koronakaranteeni ei ole aiheuttanut meillä suuria muutoksia, karanteenissa kun eletään muutenkin. Sama koskee monia muitakin. Esimerkiksi homealtistuneita tai hajusteyliherkkyydestä kärsiviä.

Ikäihmiset ovat joutuneet kotiensa vangeiksi, mutta sekään ei ole uutta. Kotona hoidetaan nykyisin niin huonokuntoisia vanhuksia, että he ovat kotiensa vankeja ilman koronaakin. Neljän seinän sisällä kotiavun varassa, sairaalan kaltaisissa oloissa asuminen voi sivusta katsoen tuntua rangaistukselta. Oikeasti sekin on parempi vaihtoehto kuin terveyskeskuksen vuodeosasto.

Kun itsellä on mahdollisuus tehdä ja mennä, pienikin rajoittaminen on elämää suurempi juttu. Suhteellisuudentaju on nyt kova sana. Korona taittuu aikanaan ja useimpien elämä palaa entisille raiteilleen ajan kanssa.

Lapsiperheille kouluruokailun loppuminen on iso juttu myös rahallisesti ja kotikoulussa neliöt saattavat käydä ahtaiksi. Työtä vaille on jäänyt ja jäämässä moni ja taloutemme tulee nilkuttamaan koronaa pitkään.

Toivottavasti opimme läksyn. Kaikki voi äkkiä muuttua ilman omaa syytä ja oman navan ympärille keskittyvä elämämme vaihtua aivan toiseksi ilman koronaakin.

Tuulevi Borén

rauhasta nauttiva himankalainen kirjastojohtaja