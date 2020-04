Keski-Pohjanmaan omaishoitajat: Omaishoito koskettaa nyt jokaista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Otsikon lause on osa omaishoitajaliiton strategiaa, omaishoito koskettaa jokaista ja vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan alueilla. Strategia on voimassa vuoteen 2023 asti. Maassamme ja koko maailmassa vallitsevan poikkeustilan vuoksi strategian sanat konkretisoituvat arjen toimintoihin.

Omaishoitajat ja heidän hoidettavansa kuuluvat normaalioloissa haavoittuvaan riskiryhmään. Monet omaishoitajat ovat huolissaan omasta terveydestään ja jaksamisestaan hoitaessaan rakasta läheistään. Sama huoli on omaishoitajaliitolla ja sen paikallisyhdistyksillä. Omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi omaishoitajayhdistykset järjestävät erilaista ryhmätoimintaa, jakavat tietoa kioskeissa ja kahviloissa, järjestävät kahdenkeskisiä oivahetkiä ja OVET-valmennusta omaishoitotilanteisiin. Tämä kaikki toiminta on nyt vallitsevan poikkeustilan vuoksi peruttu.

Huoli omaishoitajien jaksamisesta, käytännön asioiden sujumisesta tai halu tukea omaishoitoperheitä ei kuitenkaan ole vähentynyt. Me paikallisen omaishoitoyhdistyksen työntekijät haluamme erityisesti nyt olla tukemassa omaishoitoperheitä. Meille voi soittaa ja purkaa sydäntään. Myös sähköpostilla tai messenger-yksityisviesteillä voi meihin ottaa yhteyttä. Me välitämme edelleen. Poikkeustilanteessa huolia on monenlaisia. Monet omaishoitoperheet muodostuvat iäkkäistä pariskunnista, jolloin jo iän puolesta molemmat kuuluvat riskiryhmään ja on nyt velvoitettu välttämään julkisia paikkoja. Huolta voi tulla lääkkeiden riittämisestä, ruokaostosten tekemisestä ja muista päivittäistoiminnoista. Niillä omaishoitajilla, joiden hoidettava on siirtynyt kotoa palvelutaloon tai muuhun vastaavaan paikkaan, on kielto käydä katsomassa läheistään. Nämä rajoitukset on syytä ottaa tosissaan ja totella määräyksiä, ettei virus pääsisi leviämään näihin jo muiden sairauksien vuoksi heikentyneisiin riskiryhmiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Omaishoito koskettaa jokaista. Näin ollen haluamme olla haastamassa jokaista mukaan kantamaan yhdessä vastuuta heistä, jotka ovat riskiryhmissä. Huolehditaan vanhempien, isovanhempien, naapurien ja kyläyhteisöjen jäsenistä. Useimmat meistä tunnistavat lähipiiristään jonkun, joka toimii omaishoitajana jollekulle. Soita ja kysy, miten voit auttaa. Monella on huolia myös toisella paikkakunnalla asuvasta iäkkäästä tai muuten riskiryhmään kuuluvasta. Yhdessä voi pohtia myös heidän kohdallaan, miten olisi järkevintä auttaa. Löytyisikö naapuriapua lähempää niin, ettei auttajankaan tarvitsisi siirtyä toiselta paikkakunnalta toiselle esimerkiksi kaupassa käynnin vuoksi. Kaikessa toiminnassa on syytä noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä hygienian ja kontaktien suhteen. Omaishoitajat ovat tärkeässä tehtävässään joka päivä. Tuetaan heitä yhdessä, koska omaishoito koskettaa jokaista.

Keski-Pohjanmaan omaishoitajat ry:n puolesta

Maija-Liisa Pulkkinen, omaisoiva toiminnanjohtaja

Anna-Kaisa Syrjälä, omaistoiminnan ohjaaja

Noora Pulkkinen, järjestöassistentti