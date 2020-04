Nimipäivä torstaina: Pekka Erik Pellervo Witick Kannuksesta on tekniikan miehiä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pekka Witickillä on mennyt parina viime päivänä ylitöiksi työpaikalla Maitokolmion Sievin tuotantolaitoksella. Laitteistoon on tehty muutamia muutoksia, ja kokonaisuutta on pitänyt säätää käyttökuntoon.

Witickin työ koneenhoitajana, "tavallaan laitosmiehenä", kuten hän itse sanoo, on puhtaan sattuman kauppaa.

– Minun piti mennä tuuraamaan, ihan pätkätyöstä oli kyse, viikosta tai kahdesta pakkausapulaisena. Tuotannossa oli muuttunut paljon ja jos koneissa oli jotain ongelmia, aloin pakkaamisen ohessa itse katselemaan, mitä niille voisi tehdä. Nykyisen työni edeltäjä oli sairaslomalla ja jäi sitten kokonaan pois töistä, ja työkaverit alkoivat puhua että huoltomies pitäisi saada taloon uudelleen. Minua sitten kysyttiin jatkamaan siinä, Pekka Witick kertoo.

Melko harvinainen Pellervo (nimeä on annettu kaikkiaan 6676 suomalaiselle, tänä vuonna ei vielä yhtään) on Pekka Witickin kolmesta etunimestä viimeinen. Sen hän on saanut äidin isoisältä, toinen nimi Erik on puolestaan isän isoisän peruja.

– Etunimi tuli isoveljeltä, Pekka Witick kertoo.

Pekka Erik Pellervo Witick on asunut Kannuksessa aina. Hän on Kannuksesta syntyisin ja kävi ammattikoulun metallipuolen Kokkolassa myös Kannuksesta käsin.

– Metallipuolen kävin ammattikoululla, sinkkitehtaalla olin kunnossapidossa harjoittelussa. Olen aina ollut tekniikasta kiinnostuntu, en varmasti olisi muuten Maitokolmiollakaan työn ohessa katsonut koneiden toimintaa.

Työmatka Sieviin ei tunnu pitkältä, kun on aina tottunut siihen, että kouluun tai töihin pitää kulkea.

– Työmatka on ihan OK. Kun Kokkola on aina ollut se lähin paikka missä vaikka koulu on ollut, ei ole ajatellutkaan että työmatka voisi olla lyhyempi, hän sanoo.

Työnantaja tarjosi kylläkin mahdollisuutta hankkia asunto entisestä asuntolarakennuksesta, mutta se ei ollut Witickille mieluinen vaihtoehto.

– Vähän liian lähellä se on, jos näkee työpaikan kun katsoo kodin ikkunasta ulos, hän sanoo.

Viimeisimmän puolentoista vuoden ajan koti on ollut yhteinen omakotitalo kihlatun Tuula Kaarlelan kanssa Kannuksessa. Taloa jakaa myös lemmikki, parin kärsivällisyydellä ja lempeydellä kesyttämä villikissa, joka on haettu alun perin Ylivieskan eläinhoitolasta. Söpö-nimisen kissan luonne ei kuulemma vastaa sen nimeä, ja vierailta se pysyy tarkasti piilossa.

Nimipäiväsankarin vapaa-ajan harrastukset ovat tekniikkaan painottuvia kuten työkin.

– Tällä hetkellä teen eniten tietotekniikkaan liittyviä juttuja, 3D-CADia, 3D-tulostamista. Moottoripyöräily on ollut kesäisin mieluista.

Ensi torstaina nimipäivää viettävät Elias, Eelis, Eeli, Eliel, Elia ja Eljas.