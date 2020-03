Toholammin tilinpäätös painui yli 700 000 euroa miinukselle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin kunnan tulos on 547 611 euroa alijäämäinen ilman viemäriliikelaitosta. Viemäriliikelaitoksen tulos on 203 458 euroa alijäämäinen eli koko kunnan tulos on on 751 069 euroa alijäämäinen.

Suurimmat muutokset talousarvioon nähden tulivat toimintakulujen alittumisesta 880 086 euroa verrattuna budjetoituun. Toimintatuotot alittuivat 137 468 euroa. Verotuloja kertyi 158 613 euroa vähemmän kuin mitä talousarvioon oli varauduttu.

Valtionosuudet toteutuivat 285 016 euroa talousarviota suurempana. Budjetoitua parempaan lopputulokseen vaikutti Soiten kunnille palauttamat vanhojen tilikausien ylijäämät. Perusturvan ja erikoissairaanhoidon menot alittuivat 410 500 euroa budjettiin verrattuna, tämä luku sisältää ylijäämäpalautuksen 322 931 euroa. Henkilöstömenot alittuivat 379 621 euroa.

Kunnan investoinnin nettomenoksi jäi 347 873 euroa. Suurimmat investoinnit olivat kirkonkylän koulukeskuksen suunnittelu, kaavateiden rakentaminen ja valaistus sekä ulkopäiväkodin rakentaminen.

Toholammin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Saatuaan tilintarkastajan lausunnon kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.