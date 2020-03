Etäopen päivät venyvät pitkiksi – "Opetus on koulun vastuulla, päivärytmi vanhempien" muistuttaa Kaija Soini Toholammin lukiosta ja Kuusiston koulusta



Työkalut hallussa. Kuusiston koululta on lainattu käyttöön tietokoneita ja kuulokkeita niille oppilaille, jotka tarvitsevat niitä opetukseen osallistumiseen, kertoo Kaija Soini. Hänelle classroom-digiopetusympäristö on matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksessa ennestään tuttu.

Kuusiston koulun käytävillä on hiljaista kuin aavekaupungissa. Terveydenhoitajan vastaanottotiloissa soi radio, eskariluokan käytössä olevan tilan naulakoilla on värikkäitä sisäkenkiä, mutta muuten on tyhjää.