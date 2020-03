Varamies pakinoi: Virukset valloillaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sormet on pidettävä ajan valtimolla ja tunnusteltava sykettä. Ilmaston lämpeneminen ja sotaa pakenevat ihmiset ovat kadonneet taustakohinaan ja koronavirukset vallanneet koko ilmatilan.

Kiinalaisia lukuun ottamatta kaikki saavat syyttää ulkomaita taudin tuomisesta kotimaahansa. Maapallon maat ovat toisilleen ulkomaita ja oma on eristettävä niistä. Hallitus on vetänyt kovat piippuun. Valmiuslait on otettu käyttöön ja rajat suljettu.

Erityisesti olen innostunut päätöksestä, että eläkkeellä olevat poliisit voidaan kutsua tarvittaessa töihin. Tilanteesta johtuen olen pyrkinyt olemaan virka-aikana selvin päin ja valmiina nopeaan lähtöön. Kengät jalassa nukkumisesta jouduin luopumaan kenkärasvan sotkettua lakanat. Voimankäyttöön liittyvien painiotteiden, kuristamisen, käden vääntämisen sijoiltaan ja jalkarautojen kiinnittämisen osalta olen joutunut tyytymään mielikuvitteluun, sillä elämäntoveri ei ole suostunut harjoitusvastustajaksi. Hän hyväksyy vain silittelyn ja muut hellät kosketukset. Varsinaista voimaharjoittelua olen tehnyt koko kevättalven metsätöissä katsomalla miten nuoremmat rehkivät.

Töihin kutsuttaessa pidän tärkeänä, että laajaa kokemustani vaativissa erikoistehtävissä hyödynnetään yhteiskunnan pelastamiseksi. Uskallan sanoa itseäni kehumatta, että lahjakkuuteni puhkeaa terävimpään kukkaan hullunpuhuttelijana. Vertaistukea voin antaa kiireellisissä tilanteissa myös virka-ajan ulkopuolella.

Harmittavinta elämää rajoittavassa tilanteessa on kansalaisopiston kirjoittajapiirin keskeyttäminen. Viimeisenä kotitehtävänä piti kirjoittaa pieni tarina, jossa joutuu miettimään naurattaako juttu. Virusten ja niiden vaikutusten käsittely on niin masentavaa, että otan keksimäni tarinan loppukevennykseksi:

Keisarivallan aikana isoisäni Matti Alfred oli Amerikassa tienestissä. Onneksi hän palasi kotimaahan ja antoi mahdollisuuden syntyä pojanpojakseen. Isoisän naimattomat sisaret Hilma ja Hilda matkustivat myös Amerikkaan ja jäivät sinne. Toisinaan he lähettivät paketteja. Sotien jälkeen tuli ennen joulua paketti, jossa oli punainen leikkiauto. Sain sen joululahjaksi. Paketissa oli myös käytettyjä vaateita ja peltinen kaakaopurkki. Halusin heti maistaa outoa herkkua. Aikuiset tiesivät, että kaakaota juodaan kuuman sokeriveden kanssa. Näin tehtiin, mutta kukaan ei tykännyt juomasta.

Myöhemmin isoisä luki paketissa olleesta kirjeestä, että Hilma voi hyvin ja on pysynyt terveenä, mitä toivoi myös kotiväelle. Hildan hän kertoi kuolleen johonkin äkilliseen kulkutautiin. Hilda oli viimeisenä toivomuksenaan esittänyt, että hänen tuhkansa haudattaisiin vanhan kotitalon pihapiiriin ison kartanokoivun juureen. Lapsena hän oli kiipeillyt koivunhaaroissa ja muisti sen onnellisena aikana. Tuhka on vanhassa kaakaopurkissa.