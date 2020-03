Joni Mäki-Petäjän kolumni: Kaupunginjohtajan paikka ei kiinnostanut – ainakaan vielä

Kannuksen kaupunginjohtajahaun ensimmäinen vaihe on nyt takana. Tuloksena oli kokonaista kaksi hakijaa. Ei mikään häävi referenssi rekrytointiyritykselle tai kaupungin vetovoimalle. Hakijoiden määrä ei tietysti ole ratkaisevaa, kun yksi erinomainen riittää. Mutta silti hakijoiden määrän on täytynyt olla melkoinen pettymys kaupungin luottamuselimille. Kaupunginhallitus teki ainoan oikean päätöksen laittamalla lisäaikaa hakuun 3. huhtikuuta saakka.

Tuokin takaraja tulee nopeasti eteen, itse asiassa se on jo ensi viikon perjantai. Nyt kehottaisin myös rekrytointifirmaa terästäytymään. Väitän, että olisin itse saanut haalittua vähintään tuplasti enemmän hakijoita. Etenkin, jos olisin siitä vielä palkkion saanut.

En muuten törmännyt sattumaltakaan missään kaupunginjohtajan hakuilmoitukseen. Olisiko rekryilmoitus ollut syytä laittaa enemmän näkyviin myös alueella tai vaikkapa maakunta- tai paikallislehdessä? Aika moni muualla asuva entinen kannuslainen lukee edelleen Lestijokea, ja sieltäkin löytyy usea korkeastikoulutettu henkilö. Toki netistä haulla ilmoitus löytyi.

Nykyinen kaupunginjohtaja Terttu Korte ei ollut hakenut tehtävään. Mikään ei tietysti estä häntä hakemasta jatketulla hakuajalla tehtävään. Aika näyttää, ja vieläpä aika pian.

Miksi sitten kaupunginjohtajan paikka pienessä maalaiskaupungissa ei kiinnosta näköjään tuon enempää? Eräs tuttava sanoi, ettei kukaan viitsi hakea kaupunginjohtajaksi, kun nimi on heti julkisuudessa jo hakuvaiheessa. Se on mielestäni hivenen ontuva selitys, kun julkisuusperiaate on ollut voimassa iät ajat kunnallisissa tehtävissä.

Kehotan kaikkia kannuslaisia myös miettimään hyviä kandidaatteja tehtävään. Hakupapereita sisään ja aitoa kisaa käymään haasteellisesta tehtävästä. Vaikka kaupunginjohtajan paikassa on monenlaista kiperääkin asiaa ratkottavana, on se myös näköalapaikka rakentaa Kannuksesta tulevaisuuden kärkikaupunkia.

Rekryilmoituksessa oli yksi lause, johon oli hyvin kiteytetty yksi tärkeä tehtävä: kaupunginjohtaja on esimerkillään luomassa positiivista ilmapiiriä ja elinvoimaista kaupunkia.

Siinäpä sitä työsarkaa!