Liisa Ängeslevän kolumni: Äiti, tuu ikkunaan

Ihan aluksi on pakko myöntää, että keksin monta vippaskonstia kuinka pääsisin käymään äidin luona. Tietenkään en käyttänyt niistä ensimmäistäkään. Yli 70-vuotiaat ja perussairaat on määrätty karanteeninomaisiin oloihin ja Soitessa on vierailukielto.

Suvun nuorempi polvi ilmoitti hoitavansa kauppa-asiat ja kotipalvelu (tai mikähän se oikea termi mahtaakaan olla) auttaa ja huolehtii kuten se on tehnyt tähänkin asti.

Itselle on vielä ollut helppo keksiä tekemistä ja ajankulua. Komerot odottavat järjestäytymistä ja ikkunat pesua, sillä hirmuinen siivousinto ei ole osunut vielä kohdalle. Sen sijaan sauna- ja hellapuita on kertynyt liiteriin ja auringonpaisteessa on ollut mukava tallustella pitkin hiljaisia kyläteitä. Päiväkahvit olen juonut takki päällä ja pipo päässä auringonpaisteessa. Sukansääri venyy mittaa ja on hyvää aikaa opetella uusia kuviota. Kirjaston kirjoja pitää lukea hiukan säästellen, kun ei tiedä milloin saa täydennystä. Onneksi omassa kirjahyllyssäkin on luettavaa.

Muutamassakin some-ryhmässä jutellaan kuulumisia ja jaetaan kuvia. Facebookissa kiertävät monenlaiset haasteet nuoruuskuvista, tietyllä kirjaimella alkavista kivoista asioista ja satunnaisista kuvista.

Ennen pitkää tulee varmaan eteen pitkästyminenkin, mutta sehän on onneksi hyvä luovuuden kasvualusta. Ties mitä itse kukin saa aikaan.

Vinkkejä löytyy kyllä, jos oma luovuus kaipaa vielä herättelyä.

Pakko myöntää, että alkaa olla tunne, että pitäisi mennä pihalle huutamaan, että ”äiti tuu ikkunaan, täällä huutaa Liisa”. Äiti kertoi puhelimessa katselevansa telkkaria ja pitävänsä terassin ovea auki auringonpaisteeseen. Samaa hän on harrastanut aikaisemminkin, mutta on meitä läheisiä sentään pistäytynyt kahvikupposen verran juttelemassa useamman kerran viikossa. Nyt on oltava kiitollinen siitä, että hoitaja piipahtaa useamman kerran päivässä.

Vielä yksinäisempiä ovat ne, jotka ovat ihan itsekseen ja saavat vain kauppakassin oven ulkopuolelle. Siinä saavat ystävät ja suku pitää soittorinkiä, että ei tuntuisi kuin olisi maailmassa ihan yksin.

Liisa Ängeslevä

Kannuksessa kasvanut vapaa toimittaja, jolla on ikävä rutiineja.