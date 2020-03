Posti keskittää lajittelua joka loppuu Kannuksesta ja Toholammilta – jakelu pysyy

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Postia ei toukokuun jälkeen enää lajitella Kannuksessa. Lajittelutoiminta loppuu myöhemmin tänä vuonna, todennäköisesti kesän jälkeen elokuussa, myös Toholammilla. Paikkakunnille jää postin jakelu, jota on tälläkin hetkellä valtaosa toimipisteiden työstä.

Paikallisesti on tähän asti lajiteltu jaettavasta postista pieni osa eli käsin lajiteltavat lähetykset.

– Esimerkiksi osoitteelliset, päiväpostin mukana jaettavat sanomalehdet on laitettu jakelujärjestykseen paikan päällä. Kirjeet ja laskut on jo pitkään lajiteltu koneellisesti. Automaatioaste on noin 60 prosenttia, sanoo palvelupäällikkö Jouni Männistö Postin Kokkolan terminaalista.

Käsinlajittelu keskitetään Kannuksesta ja Toholammilta Kokkolaan, josta jakelujärjestykseen lajitellut niput tulevat jatkossa jakelijoille. Jo aikaisemmin lajittelu on lopetettu ja siirretty Kokkolaan muun muassa Kruunupyystä ja Alavetelistä.

Postin paketit puolestaan lajitellaan valtaosin Postin logistiikkakeskuksessa Helsingissä, josta ne tulevat runkokuljetuksina Tampereen kautta Seinäjoelle ja sieltä reittikohtaisesti jakelijoille.

Lajittelun lopettaminen ei Männistön mukaan aiheuta irtisanomisia vaan muutos on ajoitettu eläkkeelle jäämisten yhteyteen. Tämän lisäksi postin palvelukseen jääviä työntekijöitä siirtyy Kannuksesta Kokkolaan ja Toholammilta Kaustiselle, jossa lajittelua toistaiseksi jatketaan vielä paikallisesti.

– Kaustisella jakelua tehdään vielä, koska tässä vaiheessa Kokkolan jakeluterminaalilla ei ole tilaa laajentaa toimintaa enempää, Jouni Männistö kertoo.