”Pahinta on, jos kaikki pysähtyy” – Virve Jämsä Toholammilta sulkee kampaamonsa ovet ensi viikolla, mutta sakset suihkivat heti jos kutsu käy

Virven Vision naulakon vieressä olevassa peilissä on kauniisti kirjoitettu lappu, joka pyytää asiakasta pesemään kädet heti kampaamoon tultua. Ovi lavuaarin äärelle on valmiiksi auki – huomaamaton keino välttää ylimääräistä ovenkahvojen koskettelua.

Virve Jämsä on ottanut kaikki varokeinot käyttöön heti korona-varoitusten tultua julkisuuteen. Hän on varannut pitemmän tauon asiakkaiden väliin, että vältetään ylimääräisiä kontakteja samassa tilassa ja pyytänyt myös asiakkaita tulemaan paikalle vasta varattuna aikana, ei etukäteen odottelemaan. Pöydillä ei ole selailtavia lehtiä – ne on siivottu suljettuun muovipussiin.

– Pidän mahdollisimman paljon etäisyyttä työn aikana enkä ole enää tällä ja viime viikolla tehnyt ripsi- ja kulmavärjäyksiä. Desinfiointiainepullo on ahkerassa käytössä asiakkaiden välillä, Virve Jämsä kertoo.

Kampaamotyössä hygieniasta ollaan normaalistikin tarkkoja. Rutiinit työvälineiden puhdistamiseen ovat valmiina, mutta nyt niihin paneutuu tavallistakin huolellisemmin.

Toiminta on hiljentynyt hurjasti. Kampaamoaikoja on peruutettu paljon eikä uusia varata. Tai sitten asiakkaaksi haluaisivat tulla ikänsä puolesta koronan riskiryhmään kuuluvat.

Tiukkaa tekee sanoa ei, mutta Virve Jämsä haluaa olla yhteiskunnan talkoissa mukana.

– Varatut ajat olen hoitanut, mutta muuten olen joutunut sanomaan, että katsotaan aikaa sitten kun tilanne rauhoittuu. Monelle ikäihmiselle kampaaja voi olla päivän ainut kontakti ja tuntuu hirveältä sanoa, että älä tule nyt, katsotaan myöhemmin.

Jämsä ei ole koskaan urallaan kokenut vastaavaa aikaa. Töitä on aina riittänyt, niin Toholammilla kuin aiemmin Helsingissä ja Espoossa.

– Pidän liikettä tämän viikon loppuun asti auki mutta ensi viikon alusta laitan ovet säppiin toistaiseksi, hän kertoo. Asiakkaita hän tulee kyllä palvelemaan ajanvarauksella, puhelin on auki ja kalenteri mukana.

Virve Jämsä on huolehtinut yrityksensä taloudesta muun muassa maksamalla seuraavan vuokran liiketilastaan ennakkoon mutta on pysynyt kuulolla siitä, millaista vastaantuloa valtiolta on koronan vuoksi maksuvaikeuksissa oleville pienyrittäjille.

– Suurimmat ongelmat tulevat isojen ennakkoverojen kanssa, jos tulot notkahtavat. Sen verran olen verottajan sivuihin tutustunut, että tiedän, että ennakkoveroihin voi hakea lisää maksuaikaa. Työttömyysturvaan en ole joutunut koskaan tutustumaan.

Jämsä toivoo, että ihmiset uskaltaisivat järkevästi ja turvallisesti toimien edelleen käyttää palveluita. Tämä toive on kaikilla yrittäjillä yhteinen. Kriisitilanteessakin yhteiskunnan on pysyttävä pyörimässä.

– Ilmaista rahaa ei ole. Jossain vaiheessa joudumme maksamaan näitä takaisin, hän pohtii.

– Pahinta on, jos kaikki pysähtyy. Mutta jos käsky käy, ei ole vaihtoehtoja.