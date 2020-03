Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja, tiedotti Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiistaina. Tosin osaa viime viikon laboratoriotuloksista odotellaan edelleen.

Muutoin alueella tilanne jatkuu melko rauhallisena ja valmistautuminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Myöskään koronapoliklinikalla ja –puhelinneuvonnassa ei ole ruuhkaa.

Keskussairaalan pääovi laitetaan jatkossa iltaisin kiinni jo klo 16.

Lisäksi keskussairaalan alueelle on lisätty opasteita laboratorioon kulusta. Suositus on, että käytettäisiin ovea A2 (keskussairaalan ja psykiatrian lasikäytävän ovi) ja asiakaspaikoitusta on lisätty tähän läheisyyteen.

Soiten poikkeavien aukioloaikojen ja toimintamuutosten osalta myöskään silmänpohjakontrollikuvauksia ei tehdä toistaiseksi. Myös asunnonmuutostöitä rajataan.

Aikaisemmin on kerrottu, että terveyskeskusvastaanotoille ei anneta aikoja kiireettömiä tai kontrollivastaanottoaikoja toistaiseksi.

Myös kiireettömiä potilasasioita pyritään hoitamaan resurssien sallimissa rajoissa etäasiointia hyödyntäen. Yhteydenotot terveysasemalle aina puhelimitse tai sähköisesti.