Maatalouskoulut valmiit apuun jos tauti kaataa tuottajia – Kannuksessa opetusnavetta pyörii henkilökunnan voimin kun opiskelijat ovat etäopetuksessa

Luonnonvara-alan oppilaitoksissa ollaan valmiina auttamaan tiloja, jotka tarvitsevat työvoimaa mahdollisessa tautitilanteessa. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) luonnonvara-alan toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala kertoo, että Kpedun alan yksiköissä Kannuksessa, Kaustisella ja Perhossa on lupauduttu tarjoamaan henkilöstöapua sitä tarvitseville tiloille.

– Maatalousyrittäjät kaikkineen toimivat yhteiskunnan kannalta kriittisellä alalla, Hanna-Mari Laitala toteaa.

– Siihen vastuuseen olemme vastanneet sillä tavalla, että kun eilen MTK ja maa- ja metsätalousministeriö kutsuivat luonnonvara-alan koulut neuvotteluun siitä, ketkä ovat valmiita auttamaan, jos tiloille tarvitaan henkilöstöapua isäntäväen sairastuessa, lähdimme mukaan.

Sijaisavuksi tiloille lähtisivät ensisijaisesti alan opiskelijat, mutta muutakin tukea annetaan mahdollisuuksien mukaan, Laitala kertoo. Yhteyshenkilöinä toiminnalle ovat maatalousalan opettajista Jari Orjala ja hevosalan puolelta Sirpa Puusaari.

Opiskelijat ovat maatalousalallakin nyt etäopetuksessa.

– Opetus on nyt järjestetty niin, että kaikki opiskelijat on lähetetty pois. Eläintenhoitotyötä tehdään henkilökunnan voimin. On pyritty minimoimaan altistumismahdolisuudet. Karjanhoitohenkilökunta on äärimmäisen haavoittuvaa riskiryhmää, Laitala sanoo.

Karjan- ja hevostenhoitajien varahenkilöinä ovat koululla opettajat, Kannuksessa reservi koostuu maatalous- ja konepuolen opettajista.

– Kaikki ovat terveenä ja hyvissä voimissa toistaiseksi.

Koirahoitolatoiminta on Kannuksen yksikössä keskeytetty kokonaan. Laitalan mukaan päätös perustuu riskiarvioon, sillä kennelopiskelijoiden antamaa koirahoitoa käyttävät ensisijaisesti matkailijat. He ovat koronavirustartunnan suhteen suuri altistusriski, joten erityiseen varovaisuuteen on tarvetta.

– Toisaalta sille ei ole välttämättä kysyntääkään, kun ihmiset eivät matkusta, Hanna-Mari Laitala sanoo.