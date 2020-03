Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite hakee apua yksityisiltä palveluntuottajilta, jotta vanhuksille tarkoitettu kotihoito voidaan järjestää epidemiatilanteessa.

– Meillä on toistaiseksi henkilöstössämme ihan niin kutsuttu normaali miehitys eli palvelua pystymme tuottamaan jokaisessa vuorossa koko Soiten alueella. Toiveena kuitenkin olisi, että yksityisten palveluntuottajien kanssa saisimme tehtyä sopimuksia ja ostopalveluin voisimme helpottaa oman henkilöstömme jaksamista tulevia viikkoja ajatellen. Suunnitelmissa on, että yksityiset palveluntuottajat voisivat hoitaa kokonaisia aamu- sekä iltavuoroja, kertoo toimialuejohtaja Maija Juola.

Hän pelkää sitä, että jatkuvat työvuorojen vaihdot sekä ylenpalttinen venyminen ja joustaminen saattaa verottaa Soiten oman henkilöstön jaksamista.

Hoidon ja hoivan toimialuejohtaja Maija Juola myöntää, että tilanne on osin haasteellinen, vaikkakin toistaiseksi hallittavissa. Vaikka koronavirustartunnat ei toistaiseksi näy Soiten alueen sairastumistilastoissa, on liikkeellä muitakin infektioita.

Hoitohenkilöstöä kaataa tällä hetkellä kausi-influenssa.

– Tällä hetkellä on liikkeellä todella paljon kausi-influenssaa ja se näkyy myös henkilöstössämme ja heidän sairauspoissaoloissaan. Tosiasia on alueellamme se, että meillä on tarpeeseen nähden ihan liian vähän koulutettua hoitoalan henkilökuntaa.

Eläköityneet hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset ovat tässäkin ajassa kullanarvoisia. Vielä toistaiseksi ei ole laskettu tai ylipäätään kartoitettu lukumääräisesti sitä, kuinka paljon ja miten mittavasti eläkeläisten työpanosta tullaan tarvitsemaan.

– Eläkkeellä olevat hoitotyön ammattilaiset ovat tehneet hoitoalalla ja vanhuspuolella koko ajan työvuoroja. Ja hyvä niin, että ovat, sillä heidän osaaminen ja koulutustaso on voimavara, jota tarvitsemme. Eläkeläisten työpanosta tarvitsemme myös jatkossa.

Soitella on verkkoon laitettu ilmoitus, jonka kautta eläköityneet sekä muut vapaana olevat terveydenalan ammattilaiset voivat ilmoittautua töihin.

Täältä linkistä pääset ilmoittautumaan.

Entäpä henkilöt, jotka ovat hoivatyön ammattilaisia, mutta tekevät jotakin muuta työtä. Voidaanko heitä "pakottaa" poikkeustilanteen voimassa ollessa esimerkiksi vanhustyöhön?

– Hätätyötä on kriteerien täyttyessä mahdollisuus teettää, mutta työvelvoitteen käyttöönotto vaatii lainsäädännön mukaisen asetuksen voimaantulon. En uskalla sanoa tästä vielä mitään, toteaa Maija Juola.

Kotihoito on Soiten palvelu vanhuksille, jotka asuvat edelleen kotona, mutta heillä on jo toimintakyky ja terveydentila alentunut ja vanhuksille on suunniteltu tuotettava hoidon ja avun tarve.

Yksilöllisesti suunnitellulla Kotihoidon hoivalla ohjataan, tuetaan ja autetaan vanhuksia selviytymään omatoimisesti tai tuettuna päivittäistoiminnoistaan ja hoidostaan.

Hoitohenkilöstö tekee kotihoidossa vuorotyötä.

Kotihoidon käynnit toteutetaan joko videopuhelun avulla tai fyysisinä kotikäynteinä. Lääkehoidon toteuttamisen apuna käytetään joissakin kodeissa lääkerobottia.

Soiten Kotihoidossa on seitsemän kotihoidon aluetta, joilla toimii moniammatilliset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista koostuvat tiimit.