Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Paikallinen vastaisku koronaa vastaan

Vaikka koronaepidemiaan osattiin jollain lailla varautua, silti sen rajuus yhteiskunnalle yllätti suurimman osan kansalaista, minut mukaan lukien. Vielä viime Lestijoki-lehteä tehdessä ei tullut mieleenkään kuinka poikkeuksellisissa olosuhteissa seuraavan viikon Lestijoki-lehteä tehdään.

Kaikki kulttuuri- ja urheilutapahtumat on peruutettu, ja myös käytännössä kaikki muutkin pienemmätkin kokoontumiset. Vielä perjantaina sovein tälle viikolle juttukeikkoja, jotka jouduttiin siirtämään koronan takia hamaan tulevaisuuteen.

Paikallisiin yrittäjiin, mukaan lukien Lestijoki-lehti, korona iskee laajasti. Palveluyritykset ovat nyt kovan paikan edessä, miten saada tulovirtoja paikkaamaan koronan aiheuttamat tappiot.

Meistä jokainen voi tehdä palveluksen oman alueen yrittäjälle ja käyttää edelleen paikallisia palveluja, ja jopa lisätä kysyntää.

Nyt ei saa jättää paikallisia yrittäjiä, eikä muitakaan kanssaihmisiä yksin. Tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan. Konkurssiaaltoa emme Lestijokilaaksoon halua!

Lestijoki-lehti reagoi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja haluamme olla vahvasti etujoukoissa liputtamassa paikallisuuden puolesta myös yrittäjyydessä. Teemme ensi viikolla teemanumeron, jossa keskiössä on paikalliset palvelut. Nyt jos koskaan on tärkeää pitää talouden pyörät liikkeessä ja keskittää kulutus lähipalveluihin. Käykää hyvät ihmiset ravintoloissa, partureissa, hierojilla ja muissa erikoisliikkeissä. Ajakaa takseilla, kun sellaisen tarve on, nyt ei saa himmata liiaksi. Jokainen ajatteleva ihminen tietää mikä on järkevää eri tilanteissa. Ehdoin tahdoin ei kannata väkijoukkoihin mennä.

Toinen iso kysymys on urheiluseurojen ja yhdistysten tulevaisuus. Vaikka harjoittelu- ja kilpailutoiminta on nyt jäissä, esimerkiksi Kannuksen Ura tekee taustalla kovasti töitä Ykköspesiksen eteen. Paras värin tunnustus ja tuen ilmaus on hankkia kausikortti, vaikkei kauden alkamisesta olekaan takeita.

Kaikesta huolimatta nautitaan keväästä ja auringosta. Me selviämme tästä!

Joni Mäki-Petäjä

päätoimittaja

Lestijoki-lehti