Himanka aloitti näyttelykierroksen, sulku toi pitkän paussin: Kannuksen Kamerakerhon vuosi on ollut maisemia, eläimiä, ihmisiä ja kokeiluja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kirjastonhoitaja kertoo Päivi Kivelälle, että Kannuksen Kamerakerhon näyttelykuvat ovat herättäneet kiinnostusta: joku katsoja on kysynyt, voiko niitä ostaa.

Ehkä paikalle pitää hoitaa yhteystiedot, että vedoksien tilaamisesta voisi ottaa yhteyttä kuvaajiin, kerhon jäsen Kivelä pohtii ilahtuneena.

Vuosinäyttelyn valokuvat ottavat Himangan kirjaston kävijät vastaan heti sisään astuessa. Sermeihin kuvat on ryhmitelty niin, että lähekkäin on samansuuntaisia kuvia, joissa joko aihe tai sävymaailma on jollain lailla yhteinen. Eri kuvaajien työt saadaan näin iloisesti sekoitettua.

Kannuksen Kamerakerho kokoontuu Kannuksessa kuukausittain, ja mukana on valokuvauksen harrastajia – myös Toholammilta ja Himangalta. Viime vuoden kuvasadosta kootun näyttely on määrä olla esillä kaikilla kolmella paikkakunnalla, Himangan jälkeen Toholammilla ja Kannuksessa.

– Tämä on kolmas vuosi peräkkäin että toimimme näin, Päivi Kivelä kertoo.

Kuvat ovat Himangan kirjastossa tälläkin hetkellä, mutta kirjasto on kiinni. Näyttelyn jatkosta ei ole tietoa, sillä vielä ei varmuudella tiedetä sitäkään, avautuvatko kirjastot heti tämänhetkisten määräysten mukaisesti huhtikuun puolivälissä vai joudutaanko sulkuja jatkamaan koronaviruspandemian tuolloisen tilanteen vuoksi.

– Mitään ei ole sovittu eikä meihin ole vielä oltu yhteydessä, mutta uskoisin että näyttelyaikoja pitää muuttaa sitten kun kirjastot taas aukeavat, sanoo Ari Kungas Kannuksen kamerakerhosta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toholammin kunnantalolle näyttelyaika oli alun perin varattu 31.3.–23.4. ja Kannuksen kirjastoon 28.4.–22.5..

Näyttelykuvat on jokainen kuvaaja saanut pääasiassa valita itse, mutta mielipiteitä on kysytty myös toisilta kuvaajilta. Kukin sai ottaa helmikuun kokoukseen viitisentoista kuvaa arvioitavaksi. Näyttelyyn valittiin jokaiselta kaksi kuvaa. Päivi Kivelä sanoo, että hänellä toisten mielipiteet lähinnä vahvistivat omia ajatuksia.

Päivi Kivelä kuvaa mielellään maisemia ja kasveja. Oma suosikki tämän kerran näyttelykuvista on kuitenkin ehkä mustavalkoinen muotokuva, jossa on oma lapsenlapsi. Tosin maalauksellisen autereinen näkymä Konikarvon satamasta Kalajoelta on sekin saanut kiitosta. Se oli mukana valtakunnallisessa kamerakerhojen vuosinäyttelyssä.

Kuvaajien omat tyylit ja suosikkiaiheet tulevat kerhossa tutuksi, ja ne huomaa näyttelyssäkin. Eläimet ja luonto ovat selvästi Aaro Lintilän ja Kari Ilménin erikoisalaa, Simo Porkola taas kuvaa kokeiluja, joissa pelataan sillä, miten valo käyttäytyy. Sinikka Tokola hyödyntää kaunista asuinpaikkaansa, jonka Lestijoki-näkymiä Päivi Kivelä mielellään ihailee.

– Aaro Lintilä kuvaa tosi paljon upeita eläinkuvia. Eläinkuvaajilla pitää olla hyvät välineet ja paljon kärsivällisyyttä, ja pitää tietää paikat, joissa eläimet liikkuvat, Päivi Kivelä esittelee.