Soite kertoi jo toisesta tartunnasta – Koronatartuntojen määrä on Keski-Pohjanmaalla kasvanut kahteen ja altistuneita on ainakin 17. Pohjois-Pohjanmaalla uusista näytteistä ei löytyny ainuttakaan uutta tartuntatapausta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustapaus. Tartunta varmistui lauantaina 14. maaliskuuta ja se on saatu Itävallasta. Tartunnalle on altistunut 17 lähikontaktia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on tällä hetkellä siis havaittu kaksi koronavirustartuntaa.

– Uusia tapauksia rupeaa epäilemättä pikkuhiljaa tulemaan päivä päivältä lisää, arvelee infektioylilääkäri Marko Rahkonen Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.

Keski-Pohjanmaalla molemmat koronatartunnan saaneet potilaat ovat hyväkuntoisia ja sairastavat kotonaan eristyksessä.

– Me emme kerro henkilöiden asuinpaikkakuntia sillä perusteella, että asiasta on olemassa valtakunnallinen linjaus. Kumpikaan Keski-Pohjanmaalla todetuista koronatapauksista ei ole tarvinnut sairaalahoitoa.

Soite jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Koronanäytteiden lähettäminen analysoitavaksi muualle hidastaa tartuntatapausten todentamista.

Marko Rahkonen kertoo, että laboratorionäytteiden lähettäminen Turkuun on viivästyttänyt tulosten saamista.

– Lisäksi olemme joutuneet lähettämään osan samojen potilaiden näytteistä myös Helsinkiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan keskussairaalaan olisi pitänyt sopimuksen mukaan jo tulla omaa analyysilaitteistoa koronavirustartuntojen todentamiseksi.

– Laitteiston oli tarkoitus olla Soiten käytössä jo viikko sitten. Emme kuitenkaan ole vieläkään saaneet sitä Nordlabiin, sillä laitteiston toimittajalla on ollut toimitusvaikeuksia parin viime viikon ajan. Toivottavasti saamme sen pian, mitä pikemmin sen parempi, Rahkonen toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on ilmoitettu lauantaihin mennessä yhteensä 25 tartunnan saaneesta. Sunnuntaina aamupäivällä saatujen uusien tulosten mukaan näytteistä ei ole löytynyt uusia tartuntatapauksia.

– Nämä ovat siis perjantaihin mennessä otetusta näytteistä. Viikonlopun aikana otetuista näytteistä saamme tuloksia aikaisintaan tänään alkuillasta, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo.

Yksikään potilaista ei ole koronan takia ollut hoidettavana OYS:ssa.

Koronatestausta tehdään ympäri vuorokauden, joten kaikki edellisen vuorokauden aikana raportoidut tapaukset eivät välttämättä näy vielä seuraavan päivän tilastoissa.

THL on ilmoittanut, että COVID-19-näytteenottokriteerit ovat muuttuneet. Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan lääkärin harkinnan mukaan, eikä oireettomia ei testata ollenkaan.

Keskipohjanmaa 14.3.2020: Yhdellä henkilöllä todettu koronavirustartunta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa

Keskipohjanmaa 14.3.2020: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kuusi uutta koronavirustartuntaa – Todetut uudet tartunnan saaneet ovat oululaisia