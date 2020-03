Poliisi on sulkenut Kellokankaantien liikenteen Rahkosessa yöllisen onnettomuuden takia – Keskipohjanmaa seuraa tilannetta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisi on sulkenut Kellokankaantien liikenteen Rahkosessa toistaiseksi yöllä sattuneen liikenneonnettomuuden takia. Onnettomuudessa on ollut osallisena kolme henkilöä.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on ollut nokkakolari maantiellä, jossa on 80 km/h nopeusrajoitus. Onnettomuuspaikka on Kaustisen ja Toholammin, tarkemmin Känsäkankaan ja Rahkosen välillä.

Paikan päälle on lähetetty poliisin lisäksi noin 20 pelastuslaitoksen työntekijää Kaustiselta, Ullavasta ja Toholammilta.

Vaasan hätäkeskus sai tiedon tieliikenneonnettomuudesta puoli neljän jälkeen aamuyöllä.