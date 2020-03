Yhdellä henkilöllä todettu koronavirustartunta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu koronavirustartunta. Tartunta varmistui perjantaina 13.3.2020 alkuillasta. Työikäinen keskipohjalainen on saanut tartunnan Ruotsista.

– Me emme kerro henkilön asuinpaikkakuntaa valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut kymmenen lähikontaktia, kertoo infektioylilääkäri Marko Rahkonen Keski-Pohjanmaan keskussairaala Soitesta.

– Altistuneissa ei ole oireisia eikä heitä ole testattu. Kaikki altistuneet ovat kuitenkin karanteenissa, Rahkonen sanoo.

Rahkosen mukaan tartunnan saanut testattiin tällä viikolla Kokkolassa keskussairaalan tiloissa muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli palannut Ruotsista.

– Hän oli yhteydessä terveydenhuollon toimipisteeseen ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen hänet ohjattiin arvioon ja sitä kautta näytteisiin. Kun testitulos saatiin perjantaina, olimme yhteydessä tartunnan saatiin ja ryhdyimme selvittämään altistuneet.

Rahkonen ei kerro sitä, kuuluuko tartunnan saanut riskiryhmään. Hänen vointiaan kuitenkin seurataan Soitessa päivittäin puhelimitse.

– Karanteeniaika riippuu tietysti siitä, miten tauti kehittyy ja miten oireet kehittyvät. Parin viikon luokkaahan se on. Samalla myös altistuneiden karanteeni kestää muutaman viikon, Rahkonen sanoo.

Rahkosen mukaan Soite jatkaa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

– Työtä jatketaan nykylinjauksen mukaisesti ja hoidossa pyritään keskittymään vakavampioireisiin. Koronavirustestejä tehdään, jos hengitystieinfektio vaatii sairaalahoitoa, henkilöllä on matkailutaustaa tai hän on ollut kontaktissa koronatartunnan saaneeseen. Testejä tehdään tietysti myös riskiryhmäläisille ja henkilöstölle, Rahkonen sanoo.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää tietoja verkkosivulleen.

