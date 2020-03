Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaisa Suomala

34 kannuslaista hakee ensisijaisesti Kannuksen lukioon kevään yhteishaussa. Hakijoita on tänä keväänä yhteensä 80. Lisäksi Kannuksesta on yksittäisiä pyrkijöitä lukiokoulutukseen muun muassa Kalajoelle, Kokkolaan, Tampereelle ja Sotkamoon.

Ammattikoulutukseen hakeutuvia on suurin piirtein saman verran. 31 nuorta, joiden kotipaikka on Kannus, laittoi ensisijaiseksi hakutoiveekseen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston mutta hakijoita on myös muun muassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään JEDUun sekä Keski-Pohjanmaan konservatorioon.

Toholammilla yhteishaussa on mukana 50 hakijaa. 24 hakee ensisijaisesti Toholammin lukioon ja 20 Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon. Lisäksi yksittäisiä hakijoita on muun muassa Kuortaneen urheilulukioon ja Oulun konservatorioon sekä Koulutuskeskus JEDUun.

Lestijärven seitsemästä nuoresta neljä hakee ensisijaisesti Toholammin lukioon, kaksi Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon ja yksi maakunnan ulkopuolelle.