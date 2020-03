Koronatartuntoja ei ole vielä todettu Keski-Pohjanmaalla – Soite varautuu kuitenkin tilanteen pahenemiseen: "Emme salli henkilöstön työmatkoja Soiten alueen ulkopuolelle", sanoo toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Vielä ei ole erityistä kerrottavaa.

Tämä on Soiten eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän linjaus koronatilanteesta tiedottamisessa. Se johtuu siitä, että koronavirustartuntoja ei vielä ole todettu Keski-Pohjanmaalla.

– Tiedotetaan sitten, kun tilanne muuttuu, sanoo toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Hän vastasi Keskipohjanmaalle kysymykseen siitä, onko Keski-Pohjanmaan koronatilanteesta järjesteillä tiedotustilaisuutta.

– Linja ei ole muuttunut miksikään. Kerrottavaa on siinä vaiheessa, kun on todettuja tapauksia. Se on myös valtakunnallinen ohjeistus tällä hetkellä. Nyt ei ole tiedotettavaa, sanoo Korkiakoski-Västi.

Hänen mukaansa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa noin 20–30 ihmistä on käynyt testauttamassa itsensä mahdollisen koronavirustartunnan varalta.

– Toistaiseksi tilanne alueellamme on rauhallinen, mutta toki tiedostamme sen, että tilanteen muuttumiseen pitää varautua. Teemme kaikkemme, jotta sairastumiskierre ei etene.

Suojellakseen työntekijöidensä terveyttä ja rajoittaakseen tartunnan riskiä Soite työnantajana rajoittaa työ- ja virkamatkoja. Rajoitukset astuivat voimaan torstaina iltapäivällä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Henkilöstöä kehotetaan välttämään kaikenlaista matkustelua. Emme myöskään salli lähtökohtaisesti työmatkoja Soiten alueen ulkopuolelle. Tapaamisia korvataan etäyhteyksillä.

Samalla tartuntariskiä rajoitetaan siten, että kaikki ulkomailta Suomeen palaavat työntekijät työskentelevät maahantuloaan seuraavan seitsemän kalenteripäivän ajanjakson sisältämät työpäivät tai työvuorosuunnitelman mukaiset työvuorot etänä.

Seitsemän päivän aikana työntekijä ei voi tulla työtehtäviensä perusteella Soiten fyysisiin toimitiloihin.

– Lisäksi emme kättele ja huolehdimme korostetusti käsihygieniasta.

Riittävätkö Soiten resurssit, mikäli tartuntojen määrä Keski-Pohjanmaalla lähtee nousuun?

– Haaste on sama koko Suomessa ja maailmalla. Me yritämme, tilanteen mahdollisesti edetessä, Soiten sisällä siirtää henkilöstöä elektiivisestä toiminnasta (ei-päivystyksellinen potilas) päivystysluonteiseen toimintaan. Toistaiseksi sellaisesta ei ole kuitenkaan tehty linjausta, sanoo Korkiakoski-Västi.