Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Nousun merkkejä ilmassa Lestijokilaaksossa – Yrittäjyys nostaa päätään ja Kitinkannus laajenee

Lestijokilaaksossa on ollut paljon positiivisia signaaleja viime aikoina. Yritysrintamalla on ollut pitkästä aikaa pientä kuhinaa vähän joka sektorilla. Yritykset luovat sen elinvoiman pohjan Lestijokilaksoon. Kevään aikana on tulossa lisää sillä rintamalla, joten kannattaa seurata paikallislehden uutisointia silmä tarkkana!

Lauantaina Toholammilla valtiovarainministeri Katri Kulmuni oli hivenen jopa hämmentynyt, että jo aamulla väkeä oli niin paljon liikkeellä kunnantalolla. Kulmuni kertoi nähneensä nyt omin silmin todisteen siitä, miksi Keski-Pohjanmaan työllisyysaste on maan korkeimpia. Täällä tehdään tosissaan töitä elinvoiman eteen, mutta muistetaan samalla säilyttää sopiva pilke silmäkulmassa.

Alkuviikosta tuli erinomainen uutinen Kannuksesta, kun Kitinkannuksesta tulee uusi palveluntuottaja Kotirantaan. Kotirannassa on eletty jo pitkään kuin sumuverhossa, kun tulevaisuudesta ei ole ollut mitään varmuutta.

Kitinkannuksen tulo heijastuu positiivisesti hoitajien työtilanteeseen ja sitä kautta koko alueen työllisyyteen. Kitinkannus on vahvassa myötätuulessa, kun se vielä sai alkuvuodesta uusia Kela-kursseja järjestäväkseen.

Tarvitaan edelleen lisää rohkeita ja raikkaita avauksia alueelle, mutta suunta on nyt oikea!