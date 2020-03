Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestijokilaakso oli hetken ilman katsastusasemaa, mutta viime viikolla sekin asia korjaantui, kun Meinalan Katsastus Oy avasi aseman Kannukseen. Meinalan Katsastuksen yrittäjinä ovat kalajokiset Mika Vihelä ja Timo Siermala. Vihelä on omistanut tilat kiinteistöyhtiön kautta jo vuodesta 2003.

– Kun edellinen vuokralainen lopetti katsastustoiminnan, tuli ajankohtaiseksi avata Meinalan Katsastuksen piste Kalajoen lisäksi myös Kannukseen, Vihelä sanoo.

Tarvetta katsastuksille on ollut, sillä ihmiset ovat löytäneet hyvin jo paikalle.

– Vastaanotto on ollut positiivinen ja tavoite on, että kävijöitä olisi Kannuksen lisäksi laajasti lähikunnista. Toivottavasti väkeä kävisi niin, että kahdelle vakituiselle katsastusmiehelle riittää töitä, Siermala sanoo. Siermala on mukana myös Savarin Katsastus Oy:ssä, joka toimii Ylivieskassa, Haapavedellä ja Pihtiputaalla.

Tulevaisuudessa yrityksellä on tarkoitus laajentaa katsastusta myös raskaalle kalustolle. Siinä yhteistyökumppanina olisi Kannuksen Kuljetustekniikka.

– Se sopisi alueelle hyvin, kun tässä on raskaan liikenteen kalustoa paljon ympärillä, miehet tuumivat.

Katsastusasemia on ollut runsaasti Kokkolan alueella, ja nyt näyttää, että osa on pudonnut pois Kokkolasta ja Kaustiselta.

– On tämä kilpailtua toimintaa ollut ja katsastusasemissa on ollut ylikapasiteettia. Kymmeneen vuoteen ei ole juurikaan voinut nostaa katsastushintoja, vaikka kustannukset ovat nousseet sinä aikana puolitoistakertaisesti, Vihelä sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nykyisin katsastustoimintakin on asiakaspalvelua, ja siihen myös panostetaan.

– Jarrut ja alustan nivelet ovat niitä, joista tulee eniten huomautettavaa. Jouset ja iskunvaimentimet korostuvat näin rospuuttoaikaan. Tämä sateinen talvi on tehnyt sen, että tiestö on moni paikoin kuoppia täynnä.

Asiakkaita pyritään aina informoimaan katsastukseen liittyvistä muutoksista.

– Viimeisen päälle palveluammatissa tässä ollaan ja annetaan vinkkiä autoilijoille, mitä on mahdollisesti tulossa lainsäädännössä, miehet vakuuttavat.

Katsastusasemien tilanne hankaloitui, kun uudet säännökset harvensivat uudempien autojen katsastusväliä. Määräaikaiskatsastuksessa tulee käydä uusissa autoissa joka toinen vuosi aina kymmeneen vuoteen asti.

– Kyllä se tietysti näkyy meilläkin, mutta etelässä vielä enemmän, jossa on uudempi autokanta kuin meillä tällä alueella, Vihelä ja Siermala toteavat.

Kannuksen uuden katsastusaseman ensimmäinen työntekijä on kälviäläinen Tero Niemi.

– Hyvin on lähtenyt liikkeelle. Täällä on hyvät tilat katsastustöihin, Niemi ennättää sanoa etuakseliston rakenteiden tarkastuksen lomassa.

29joni.maki-petaja@lestijoki-lehti.fi