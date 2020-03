Nimipäivä torstaina: Reijo Sinko Himangalta ei laula kultaisesta nuoruudesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Reijo Asseri Sinko Himangalta on muuttanut viikonloppuna palvelukeskus Kaarnakotiin. Sitä ennen hän ehti asua pari vuotta saman tien varrella olevassa vanhusten asunnossa. Siellä hän juhli etukäteen syntymäpäiväänsäkin; oikea syntymäpäivä on tänään, sama kuin nimipäivä.

– Saarenpään Arto ja Ranta-Pitkäsen Viljo tulivat viulun ja haitarin kanssa, antoivat konjakkipullon ja sanoivat että nyt juhlitaan Reijo sinun syntymäpäiviä. He ovat hyviä kavereita, soittivat vanhaa tanssimusiikkia monta tuntia. Se oli mukavaa.

Musiikki on ollut Reijo Sinkolle tärkeää nuoresta asti. Kun oli vaikeita hetkiä, musiikkia kuunnellen pääsi irti arjesta.

Vaikeita hetkiä alkoi kertyä siitä lähtien, kun sota vei Reijolta ja tämän kaksi vuotta nuoremmalta veljeltä Ristolta isän. Reijo Sinko oli vain nelivuotias, kun isä tuli rintamalta kotiin arkussa.

Isänsä Reijo näki viimeisen kerran sodan aikana.

– Lomillehan sieltä ei päästy, mutta Hillilän naiset olivat aktiivisia tekemään sotilaille villasukkia ja puseroita, ja isä pääsi niitä hakemaan, kaksi hevoskuormaa villasukkia ja paitoja. Sellainen muisto minulla on, että meille oli kokoontunut miehiä kylältä, tupa oli täynnä tupakansavua ja isä keikutti minua kengännokassa.

Yksin poikien kanssa jäänyt äiti joutui tekemään talossa miestenkin työt, ja pojat osallistuivat heti kun pystyivät – tai vaikkeivät lapsen voimat olisi vielä riittäneetkään.

– Aina koki semmoista riittämättömyyttä. ”Kultaista nuoruutta” en minä viitsi laulaa, vaikka sitä Eläkeliitossa aina laulettiin.

Aikuisena elämä on ollut helpompaa, mutta työtä on riittänyt. Reijo Sinko on sitä tehnyt sekä maatilalla että kirvesmiehenä kesäisin ja savotoilla talvisin.

Metsätöitä hän teki Ruotsissakin, jonne hän muutti vuonna 1960. Ratkaisu oli paikallaan, kun Risto-veli meni naimisiin ja Reijo väistyi kotitilalta kasvavan lapsiperheen tieltä.

– Ei siellä metsässä opi kieltä, käki kukkuu suomeksi kaikkialla, Reijo Sinko hymähtää.

Ruotsin-aika jäi kahteen vuoteen.

– Risto sairastui ja äiti pyysi minut kotiin, kun ei raaskinut myydä maita. Ryhdyin sitten viljelemään maata ja menin naimisiin.

Elvin kanssa Reijo Sinko sai kaksi lasta, pojan ja tytön. Tapani Sinko viljelee nyt perhetilaa ja Outia isä kiittelee korvaamattomaksi avuksi oman sairastumisensa jälkeen.