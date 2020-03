Kaustisen seutukunta valmistautuu yhtiöittämiseen – "Säilytetään kyky hakea EU-hankkeita", sanoo Petri Jylhä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestijärven kunnan lautakuntana toimiva Kaustisen seutukunta valmistautuu yhtiöittämiseen. Kuntien esityslistoilla on nyt periaatepäätökset seutukunnan yhtiöittämisestä, joka etenee tämän vuoden aikana.

– Tavoitteena on perustaa kuntien omistama in-house -yhtiö. Säilytetään kyky hakea EU-hankkeita, sillä sitä ei ole varaa menettää, sanoo Petri Jylhä.

EU-hankkeita yhtiö voi hakea, kun se ei tavoittele toiminnallaan voittoa eikä yhtiön työntekijöiden työpanosta myydä ulospäin viittä prosenttia enempää.

Jokainen yhtiötä perustava kunta sijoittaa seutukuntaan 22 000 euroa, josta 20 000 euroa on swop-sijoitus. Kuntien pääoma on 2000 euroa per kunta. Perustettava yhtiö tarjoaa yrityspalveluja ja kehittää aluetta Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Toholammin ja Vetelin kunnissa.

– Keskusteluja ei ole käyty Kannuksen ja Perhon palaamisesta, sanoo Jylhä.

Jylhä kertoo seutukunnan organisaation kasvavan tulevaisuudessa ja hankemassa lisääntyy.