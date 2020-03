Skeittipunkkia kannuslaisittain – Suntrace ylistää monarin bänditapahtumia ainutlaatuisiksi Suomessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuslainen Suntrace-yhtye niittää mainetta omassa genressään pitkin Suomea. Suntrance soittaa omien sanojensa mukaan skeittipunkkia. Tätä nykyä bändi koostuu Tampereella asuvista kannuslaisista Anssi Landista ja Eemil Toikkasesta sekä himankalaisesta Riku Laurista.

Suomessa bändi on kiertänyt jo laajasti ja seuraavaksi voisi olla ulkomaidenkin vuoro.

– Eihän se ole kuin ottaa kontaktia, niin varmasti ulkomaillekin pääsisi soittamaan, miehet kertovat.

Seuraava keikka bändillä on Tampereella, jossa he soittavat Vastavirta-klubin yläkerrassa.

– Keikkailu on sellaista, että siitä on glamour kaukana. Nukutaan lattioilla ja syödään silloin, kun ehditään. Tätä tehdään sen takia, että pääsemme esiintymään ja soittamaan musiikkia. Muu on toisarvoista, bändin keulakuva Anssi Landin sanoo.

Kolmikko haluaa tuoda esille Monarin merkityksen heille bänditoiminnan aloittamisessa ja yhä jatkuessa.

– Ilman Time Fliesin ja All Surfacesin kaltaisia Kannus-Ylivieska akselin punkbändejä olisi meidän touhut jääneet melko laimeaksi. Kannuksen Monari on käsite laajemminkin Suomessa. Täällä on alusta asti ollut aitoa nuopparihenkeä ja sellaista bänditoimintakulttuuria, jota enää harvoin löytää muualta Suomesta.

Monarilla järjestetään tasaisin väliajoin bänditapahtumia, joihin tulee soittamaan tasokkaita yhtyeitä. Eikä vähiten Suntracen kontaktien ansiosta. Seuraava bänditapahtuma on maaliskuussa.

– Kyllä moni bändi on yllättynyt, kuinka hyvä meininki Monarilla on. Bändit soittavat ja porukka tanhuaa, kolmikko naurahtaa.

Aina ei välttämättä satu olemaan sitä suosikkityylilajia, mutta aina Monarilla kannustetaan musiikintekijöitä ja annetaan mahdollisuus kaikkien genrien esilletuloon.

– Se on hienon näköistä, kun on nuorta ja vanhaa katsomassa bändejä. Musiikki yhdistää sitten koko porukan.

Suntracella tuli ulos vastikään digisinkku ja albumiakin kovasti työstetään. Uusimmassa biisissä yhtye nostaa Monarin esille julkaisun kantta ja nimeä myöden. Safeplace-biisi on tehty Monarista ja kannessa on legendaarinen monitoimitalon edusta.

– Kyllä tämä on meille tärkeä paikka ja monelle muullekin. Bändin treenikämppä löytyy edelleen Monarilta. Jaamme sen toisen kannuslaisbändin eli Green Bankin kanssa.

Green Bank on kannuslaisen Rasmus Mäkelän bändi, jossa soittavat myös kokkolalaiset Kristian Keimola ja Topi Mäkinen.

– Bändikämpällä ollaan talvella toppatakit päällä ja kesällä on niin kuuma, että tuntuu happi loppuvan. Se on toisaalta ollut hyvää valmistautumista helteisillä keikoille, bändin pojat naurahtavat.

Suntrace-yhtyeen jäsenet pitävät erittäin tärkeänä, että Monari voisi jatkossakin säilyä paikkana, jossa bändit voisivat nousta esille.

– Täällä on läsnä vahva yhteisöllisyys. Kukaan ei ala turhia perseilemään, koska tietää, että tänne ei ole sen jälkeen asiaa. Koskaan ei ole ollut mitään suurempia järjestyshäiriöitä.