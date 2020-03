Soite avaa lauantaina oman alueellisen neuvontanumeron koronavirusepäilyille

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ottaa lauantaista 7.3. lähtien käyttöön alueellisen neuvontanumeron, josta voi kysyä ohjeita, jos epäilee koronavirustartuntaa. Oma neuvontapuhelin avataan, jotta koronavirusta koskevat kysymykset eivät kuormittaisi esimerkiksi yhteispäivystyksen tai terveysasemien puhelimia.

Puhelinnumero on 06 828 7499.

Numero palvelee joka päivä kello 12–20.00. Puheluun vastaa sairaanhoitaja, joka selvittää, onko syytä epäillä koronaviruksen aiheuttamaa infektiota. Jos koronavirustartuntaa pidetään mahdollisena, soittajalle annetaan toimintaohjeet.

Numerosta ei anneta yleistä terveysneuvontaa. Mikäli soittajan oireet eivät viittaa koronavirusinfektioon, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä muihin terveydenhuollon palveluihin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on avannut jo aiemmin viikolla valtakunnallisen puhelinneuvonnan, josta saa yleistä tietoa koronaviruksesta.

Valtakunnallisen neuvonnan numero on 0295 535 535.

