Sami Rahkosen kolumni: Nostalgia yllättää nuorenkin

Mietin usein, millaista olisi asua Toholammilla tänä päivänä.

Kunnan kokoon nähden Toholammilla on palveluita yllättävänkin paljon tarjolla. Kirjasto toimii ja urheiluhalli on uusittu. Päivittäistavarakauppoja on keskustassa kaksin kappalein, löytyy leipomo ja lounasravintola, apteekki sekä lähituotemyymälä. On huonekaluliike, sähköliike, kukkakauppa, maatalouskauppa, pari kuppilaa, pizzeria ja kodintekniikkaliike, josta löytyy kaikkea aina leluista lähtien.

Lapsiperheille löytyy neuvolapalvelut läheltä. Lääkärikin on, ainakin vielä. Päivystys on kauempana, mutta niin se on tänä päivänä noin 20 000 asukkaan kaupungeissakin.

Perheitä ajatellen yksi kovimmista vetävistä tekijöistä on oma lukio. Kiihtyvässä kisassa asukkaista ovat koulut ja päivähoitopalvelut ratkaisevassa roolissa.

Toholammin puolueeton arvioiminen on toisaalta liki mahdotonta. Nostalgia yllättää nuorenkin miehen viimeistään silloin, kun Syrin kylän jälkeen pellon reunassa lukee vanhan kotikunnan nimi.

Ihmekös tuo, sillä Lestinjokivarsi on täynnä lämpimiä muistoja.

Puretun Pirkon grillin nurkalla on väistelty turpauhkauksia ja maisteltu munahampurilaisia. Kylillä on kierretty rinkiä polkupyörillä, mopoilla ja traktoreilla.

Lestin Discolandissa on ihastuttu, humalluttu ja ensisuudeltu.

Pubissa pelattu pitkässä pöydässä ristiseiskaa ja kuunneltu jukeboksista kerta toisensa jälkeen samoja kappaleita.

Juhannusöitä vietetty sekä maitoauton ratin takana yksin että hyvässä porukassa heinäpellossa.

Kesälomia kulutettu rakentamalla kelluvaa saunaa ja sitten siinä saunomalla.

Kesähäistä kävelty ilman kenkiä anoppilaan aamuöistä jokilaaksoa ihaillen.

Toholammille on aina mukava tulla. Opiskeluaikoina se tiesi kotiinpaluuta, parempia pöperöitä ja vanhojen tuttujen tapaamista.

Nykyään se tietää kotiinpaluuta, parempia pöperöitä, vanhojen tuttujen tapaamista ja

lastenhoitoapua.

Tänä päivänä kotikonnuilla käyminen tarkoittaa yleensä vapaapäivää tai lomaa, tavallaan taukoa aikuisuudesta. Ainakaan vielä en ole valmis luopumaan siitä tunteesta.

Sami Rahkonen

Kirjoittaja on Suur-Jyväskylän Lehden päätoimittaja, joka esittelee itsensä keskipohjalaiseksi ja palaa kerta toisensa jälkeen Toholammille.