TOHOLAMPI

Toholammin Urheilijat karsii maaliskuun loppupuolella kakkosdivaripaikastaan kolmoslohkon kolmanneksi sijoittuneen joukkueen kanssa. Tämä on kakkosdivarissa Pohjanmaan lohkon viimeiseksi jääneen TU:n kohtalo.

TU:n valmentaja Harri Keskisipilä sanoo, että joukkueen nimeä ei aivan varmasti voi vielä sanoa, mutta 90 prosenttisella todennäköisyydellä se on vaasalainen SB Amerikaarto.

– Se on selvä, että pelata pitää. Se ei ole mikään läpihuutojuttu. Ratkaisu tapahtuu periaatteella paras kolmesta. Pelit aloitetaan vieraskentällä, Keskisipilä kertoo.

Ensi perjantai-iltana TU pelaa viimeisen sarjapelinsä SPV:n kakkosjoukkuetta vastaan, mutta sillä pelillä ei ole kummallekaan joukkueelle mitään merkitystä sarjatilanteen osalta.

– Meille olisi kyllä tärkeää saada peli kulkemaan ja nostettua tasoa, Keskisipilä huomauttaa.

TU aloitti kakkosdivarikauden periaatteessa jopa yli odotusten, mutta sitten tapahtui täyskäännös, ja pelit ovat kulkeneet määrättyä latua. Ensimmäinen erä on mennyt hyvin ja jonkin matkaa toistakin erää, mutta sitten lähes poikkeuksetta on tapahtunut jotakin. Vastustaja on läpsinyt maaleja. Numerot ovat olleet usein hyvin tylyt.

Mistä tämä johtuu, sitä on vaikea tietää. Tätä taustaakin vasten Keskisipilä toivoo kovasti, että perjantai-iltana joukkue saisi pelistä enemmän kiinni.

Jos TU häviää karsintapeleissä Amerikaartolle, se tietää sitä, että joukkue pelaa seuraavalla kaudella sarjaporrasta alempana.

Viime sunnuntaina TU:lla oli viimeinen kotipeli kakkosdivarissa sarjakärki Blue Foxia vastaan. Numerot olivat 2-13 (2-3, 0-6, 04). Ensimmäisessä erässä vieraat aloittivat maalinteon, mutta TU nousi tasoihin Jussi Tuomen maalilla. Syöttäjänä toimi Ismo Hangasmaa. Heti 22 sekuntia myöhemmin TU siirtyi johtoon. Maalista vastasi Tuomas Määttälä, ja syötön antoi Petteri Toivola, joka on loukkaantumisensa jälkeen päässyt taas pelikuntoon. Toivola pelasi hyvän alkukauden. Kuntoutuminen on ajoittumassa nyt hyvään saumaan, kun tärkeät karsintapelit ovat ovella.

Blue Fox pääsi kuitenkin vielä tekemään maalin ensimmäisessä erässä ja siirtyi johtoon 2-3.

Tämän jälkeen homma olikin sitten menoa ja meininkiä. Toisessa erässä Blue Fox herkutteli peräti kuudella maalilla ja päätöserässäkin se teki vielä neljä maalia. TU sarakkeeseen ei paljon enää kahdessa seuraavassa erässä tullut kirjauksia. Ismo Hangasmaa ja Jussi Tuomi kirjauttivat kaksiminuuttiset taklaamisesta.