Nimipäivä torstaina: Kattilakosken Leila Kannuksesta laittaa hyvän kiertämään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Leila Anneli Kattilakoski ei ole koskaan tullut kysyneeksi, millä ajatuksella hänen vanhempansa aikoinaan Kannuksessa hänet nimesivät, mutta epäilee, ettei nimeä valtavan pitkään pohdittu.

– Meitä oli niin paljon, yhdeksän kaikkiaan! hän naurahtaa.

Leila oli toiseksi nuorin neljästä tytöstä ja viidestä pojasta ja arvelee päässeensä kasvaessaan helpommalla kuin vanhemmat sisarukset. Aika oli toinen, isä oli rintamamies ja sotainvalidi joka oli itse raivannut ja rakentanut perheelleen talon, ja leipä oli tiukassa.

Kotitalo on yhä paikallaan aivan lähellä Leila Kattilakosken kotia, jossa hänellä on myös toimitilat. Hierontapiste, kertoo kyltti kadun reunassa, mutta yhtä paljon kuin klassista hierontaa Kattilakoski tekee perinteistä jäsenkorjausta.

– Molempia tasapuolisesti, hän sanoo.

– Minulla on kannuslaisia asiakkaita, jotka ovat käyneet minulla sen 40 vuotta mitä olen toiminut, ja he ovat ehkä enemmän hieronta-asiakkaita. Jäsenkorjausasiakkaita käy sitten ympäri Suomenmaata: vähän aikaa sitten tuli soitto Vaasasta, Oulusta on kyselty. Onneksi heitä on hyvä lähettää omille oppilaille, Kattilakoski kertoo.

Uusia jäsenkorjaajia Leila Kattilakoski on kouluttanut vuodesta 1994 alkaen. Ensimmäiset yksitoista vuotta hän antoi koulutusta kalevalaisen jäsenkorjauksen nimissä mutta nykyisin hän käyttää perinteisen jäsenkorjauksen nimikettä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kattilakoski pitää ihmisten auttamisesta omin käsin, mutta paljon hän tykkää myös opettamisesta.

– On tosi kivaa hoitaa ihmisiä, kun näkee että he saavat apua, ja minun elämänkatsomukseni on se, että panen hyvän kiertämään. Jos vain tuolla omassa kopissa tuuskaisin enkä opettaisi tätä muille, paljon vähemmän olisi kaiken kaikkiaan ihmisiä jotka saavat tästä apua, Leila Kattilakoski sanoo ja kuvaa käsiensä liikkeellä laajenevaa ympyrää.

– Toki se vähentää vastaanottotyöhön käytettävää aikaa, mutta on opettaminenkin tosi kivaa. Olen sen kautta saanut valtavasti uusia ystäviä.

Perinteinen Jäsenkorjaus ry. täydennyskouluttaa jäseniään säännöllisesti. Kaksi kertaa vuodessa Partio Jylhässä Kannuksessa pidettävän koulutuksen järjestelyt ovat pääasiassa Leilan harteilla. Nyt valmistellaan tämän kevään koulutusta, joka on pian, maaliskuun lopulla.

– Vaikka järjestäminen on rankka ponnistus, viikonloppu on silti voimaannuttava. Meillä on hauskaa, illanvietossa lauletaan karaokea ja esitetään vaikka millaista näytelmää jolle saa nauraa.

Karaokea Kattilakoski laulaa muutenkin. Keväällä on tulossa kilpailu Äänekoskella, semifinaali ja finaali. Vapaavalintaisena lauluna Leila aikoo laulaa Johanna Pakosen ”Jälkeen kaiken suuren”. Ei kuitenkaan Leila-valssia?

– Eipä sitä ole tullut itse itselle laulettua, Leila Kattilakoski hymähtää.