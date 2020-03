Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan poliisilaitos vastasi Toholammin kunnanhallituksen ja Kannuksen kaupunginhallituksen vaatimaan selvitykseen poliisin resursoinnista Lestijokilaaksossa ja muutoksista Kannuksen poliisiaseman osalta. Toholammin kunnanhallitus toimitti saadun selvityksen sisäasiainministeriölle ja aluehallintovirastolle jatkotoimenpiteitä varten resurssipulan korjaamiseksi.

– Poliisilaitos joutuu mukautumaan niihin taloudellisiin resursseihin, joita eduskunta kulloinkin poliisille määrittelee. Näiden taloudellisten reunaehtojen mukaisesti poliisilaitoksen tulee pyrkiä rakentamaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas tapa tuottaa poliisin palveluja koko poliisilaitoksen alueella. Kun voimavaroja ei ole riittävästi kysyntään nähden, tulee poliisilaitoksen tehdä analyysiin perustuvia päätöksiä siitä, missä erilaisten resurssien ja palvelujen painopiste kulloinkin on, selvityksessä todetaan.

Pohjanmaan poliisilaitos on käynnistänyt vuonna 2018 suunnittelutyön hälytyspartioiden lähtökohtaisesta sijoittelusta. Suunnittelulla pyritään pienentämään toimintavalmiusaikoja, tasaamaan työkuormaa sekä optimoimaan käytettävissä olevien resurssien kohdentamista.

– Pohjanmaan poliisilaitoksella ei ole mahdollista asettaa omaa poliisin hälytyspartiota jokaisen kunnan alueelle. Tämän vuoksi on tarpeen muodostaa usean kunnan alueista muodostuvia partiointialueita, joista kulloinkin työvuorossa olevat poliisipartiot työvuoronsa aikana lähtökohtaisesti vastaavat, selvitys jatkaa.

– Yksi osatekijä, jolla pyritään varmistamaan hälytyspalvelujen turvaaminen koko Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella, on ollut tiettyjen yksittäisten poliisimiesten virkapaikkojen muuttaminen. Tässä yhteydessä myös Kannuksen poliisiasemalta on siirretty kahden poliisimiehen (= 1 poliisipartio) virkapaikka toiselle poliisiasemalle (Kaustinen). On tärkeä muistaa, että poliisimiehen virkapaikka ei ole sama kuin hänen työskentelyalueensa. Virkapaikka tarkoittaa sitä, että kyseinen poliisimies aloittaa ja lopettaa työvuoronsa ko. poliisiasemalle, mutta työskentelee työvuoronsa siellä missä hälytystehtäviä on, selvityksessä todetaan.

