Johanna Polson haaveena on lapsesta asti ollut oma liike. Kenkäkauppiaan tytär kasvoi tiskin takana ja ihaili äitinsä työtä.

– Äidillä oli kenkäkauppa Nappaskenkä täällä Toholammilla ja olin siellä paljon. Siitä asti olen ajatellut, että olisipa kiva, jos joskus olisi oma putiikki pystyssä.

Nyt toive on totta: alusasuliike Johannan Putiikki avattiin maanantaina ja se on jatkossa auki maltillisesti parina päivänä viikossa. Kauppa on jatkoa Polson noin kaksi vuotta sitten aloittamalle työlle alusasujen jälleenmyyjänä, ja liiketila tekee mahdolliseksi merkkivalikoiman laajentamisen siitä, mitä hän on aikaisemmin myynyt kotikutsuilla palkkatyönsä ohessa.

Männistön keittiöllä Johanna jatkaa yhä mutta on lyhentänyt työviikkonsa nelipäiväiseksi. Putiikkia hän pitää auki kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja lauantaisin, sekä sopimuksen mukaan.

Liivejä, housuja ja trikoita myydään monelle toholampilaiselle aivan muusta toiminnasta tutussa paikassa, entisessä autokoulussa. Polson perheen pihapiirissä sijaitseva liiketila on autokoulun luokkahuone, joka on verhoilla jaettu myymäläksi, sovituskopeiksi ja oleskelutilaksi, johon on järjestetty leikkinurkkaus lapsille ja nojatuoli mahdollisesti mukaan lähteneelle makutuomarille.

Seinällä on vielä liitutaulu ja ulkona talon katolla autokoulun kyltti. Opetusvälineitä on viety varastoon, mutta jotain saattaa vielä palata somisteina seinille.

– Tarkoitus on, että jotain autokoulusta säilytetäänkin, koska onhan se osa talon historiaa, Johanna Polso sanoo.

Alusasujen erikoisliikkeen etu on palvelu ja valikoima, jota pystyy muokkaamaan kysynnän mukaan, Johanna Polso sanoo.

– Asiakkaat hakevat pääasiassa liiviä ihan jokapäiväiseen käyttöön, tietysti hyvin istuvaa. Jos marketista itse ostaa, se ei ole aina helppoa. Myyjän apu tekee valitsemisesta helpomman ja miellyttävämmän, Johanna Polso sanoo.

Rintaliivit kannattaa joka kerta sovittaa, sillä vaikka hänen myymiensä merkkien sisällä kokonumerot pitävät paikkansa, malleissa on kuitenkin eroja.

Perusrintaliivien ja pikkuhousujen lisäksi Polso myy muun muassa urheilu-, imetys- ja proteesiliivejä. Viimeksi mainittuja on tulossa valikoimaan lisää, ja uudet merkit tuovat kauppaan myös nuorille sopivia ensiliivejä.

– Miksei jatkossa jotain miehillekin, tai yö- ja oloasuja. Kun näkee, millaista tarvetta asiakkaiden puolelta tulee, sitä kohden sitten mennään.