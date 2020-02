Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Himankalainen MV-Sähkötyö ky on laajentanut yritystään Kannukseen. Uudet toimitilat löytyvät entisistä Pointelin tiloista Kannuksen teollisuusalueelta. MV-Sähkötyö teki vuokrasopimuksen rakennuksen omistajan Osmo Niemosen kanssa. Samassa rakennuksessa on myös marraskuusta asti ollut vuokralla nosto-ovia toimittava Lametek.

– Olemme tehneet sähköurakoita Kannukseen jo pitkään ja täällä työt ovat lisääntyneet koko ajan. Toimitiloilla voimme palvella kannuslaisia entistä paremmin, toinen MV-Sähkötyön omistajista Marko Mattila sanoo.

Mikko Vähärautio on toinen yrityksen omistajista. Vähärautio perusti firman 2004 ja Mattila tuli mukaan yritykseen 2007.

Kannukseen tuloon liittyy myös kannuslaisen Kari Ullakon tulo sähköasentajaksi firmaan. Ullakko on työskennellyt 35 vuotta rakennusalalla, mutta on tehnyt 20 vuotta myös sähkötöitä.

– Nyt sitten siirryttiin täysin sähköpuolen hommiin. Syksystä asti tässä on tehty MV-Sähkötyölle hommia, Ullakko kertoo.

Viime vuosina yrityksen työnkuva on muuttunut entistä enemmän remonttikohteiden sähköasennuksiin. Toki myös uudiskohteita on edelleen työlistalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Meitä työllisti paljon uudet pihattonavetat ja perunavarastot, joita tuli tähän lähialueelle, Mattila sanoo.

Myös ilmalämpöpumppujen asennus on jatkunut tasaisena virtana yrityksessä.

– Asennamme sellaiset 50-70 uutta ilmalämpöpumppua vuodessa. Se määrä on pysynyt tasaisena. Ilmalämpöpumpun elinkaari on sellaiset 15 vuotta, maksimissaan 20 vuotta. Riippuu tietysti myös käytöstä. Jos ilmalämpöpumppu on vain viilentämisen takia, sen käyttöikä luonnollisesti pidentyy, miehet sanovat.

Tulevaisuuden hittituotteena Mattila pitää aurinkopaneeleja, joita firma asentaa ja myy.

– Ne varmasti lisääntyvät edelleen tulevaisuudessa. Juuri asensimme aurinkopaneelit yhteen navettaan. Navetoissa aurinkopaneeleja voi erinomaisesti hyödyntää suoraan energiankäyttöön, Mattila kertoo.

joni.maki-petaja@lestijoki-lehti.fi