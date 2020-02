Kannuslaislähtöisen räppärin Paavo Henrikki Saikkosen viimeisin single ilmestyi perjantaina : "Turha pelkääminen loppui äidin kuolemaan", kuuntele tästä biisi!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kannuslaislähtöinen Henrikki eli Paavo Henrikki Saikkonen, 38, julkaisi viime perjantaina uuden singlen. Tää puoli elämää -singlellä kuullaan Henrikin räpin lisäksi vierailevana artistina Movetronista tuttua Päivi Lepistöä.

Lepistön ääni lohduttaa biisin räppäriminää ja kertoo tämän itkevän päättyvää polkua. “Tää puoli elämää on vielä tärkeempää.” Kuulijan päätettäväksi jää, tarkoitetaanko sillä elämän tätä puolta, vai tätä puolikasta elämää.

– Seinäjoella olen tutustunut Satu Haveriin, joka oli perustamassa kymmenisen vuotta sitten nuorille rokkileirejä. Hän tunsi Lepistön niiltä ajoilta, ja kun kyselin, että olisiko Sadulle ehdottaa ketään tähän biisiin laulamaan. Päivin ja mun äänet mätsäsi tosi mukavasti ja saatiin tehtyä aika mahtava biisi, Henrikki sanoo tyytyväisenä.

Lepistö nähdään myös Henrikin tulevassa musiikkivideossa, jonka ohjaa Henrikin luottokuvaaja Tuukka Kiviranta.

Räppärin taustalla on traagisia vaiheita ennen kuin oma polku löytyi lopullisesti ja satsaaminen musiikkiin alkoi.

– Kun äitini kuoli 2013 jouluna, päätin että on lopetettava semmoinen turha pelkääminen elämässä. Aloin keskittyä niihin asioihin, jotka itselle tuo kaikkein suurimman onnistumisen tunteen ja mikä oikeasti motivoi. Siinä tapahtui elämänasenteellinen muutos.

Kypsyttelen jälkeen vuonna 2017 alkoi tapahtua musiikkirintamalla.

Tekemisen puutteesta Henrikkiä ei voi syyttää. Edellinen julkaisu “Älä odota” on kerännyt Spotifyssa jo yli 100 000 striimiä, vaikka ensin näytti siltä että biisi ei pääse millekään listoille. Kova tekeminen kuitenkin palkittiin lopulta ja striimejä alkoi kertyä.

– Luovuttaminen ei vaan kuulu minun sanavarastoon.

Lyriikat ovat olleet alusta alkaen se, mistä Henrikki on lähtenyt liikkeelle.

– Niin kuin kaikessa tekemisessä, keskityn omiin vahvuuksiini. Musiikin tekemisessä se on kirjoittaminen ja räpit. Omassa yksinäisyydessä lähtee se ensimmäinen vaihe kirjoittamisessa. Saan sen viitekehyksen ja kipinän, minkä ympärille alan biisiä tekemään. Tekstin tuottaminen on se minun juttu ja osallistun tietysti muuhun prosessiin omilla mielipiteillä ja toivomuksilla.

Henrikin tähtäin on korkealla.

– Pala kerrallaan totta kai mennään eteenpäin, mutta ilman kunnon tavoitteita, ei hommasta tule yhtään mitään.

Kannuksessa Henrikki käy aina silloin tällöin tapaamassa Juha-isäänsä.

– Meidänkin perheessä on ollut paljon epäonnea ja sattunut on paljon. Haluan omilla biiseilläni tuoda yleiseen fiilikseen voimaa. Biiseissä on tarttuvaa melodiaa ja biittiä. Pahoinvointia on paljon ja haluan tuoda myös kannuslaisille nuorille voimaa ja uskoa. Kannuksesta voi ponnistaa mihin vaan, eikä tarvi olla kehäkolmosen sisäpuolella syntynyt.

Keikkailemaan Henrikki aikoo aivan lähitulevaisuudessa.

– DJ:tä haen ja sitten lähdetään keikoille. Varmasti myös kotikaupunkiin olisi mukava tulla keikkailemaan, ilman muuta.

Henrikin tukena soittolistojen valloituksessa on Evoluutio Music. Se on kolmen musiikkialan yrittäjän perustama cowrite- ja tuotantotiimi, joka tekee ja tuottaa nykyaikaista suomenkielistä pop- ja hiphop-musiikkia.

