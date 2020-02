Jarmo Leppäsen kolumni: Jopot, mopot, mönkkärit ja traktorit

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kuvataidekoulu, kuvis, on toiminut muutaman vuoden ajan kirjaston yläkerrassa eli ylärillä. Ylärillä kokoontuu myös nuorisokahvilan porukka, nopan ympäristössä on parkissa jopoja, mopoja, mönkkäreitä ja traktoreita. Yhteiselo on pääasiassa sujuvaa. Joskus nuorisopuoli unohtaa, että kuvataidekoulun puolella on alakouluikäisiä lapsia joita mekastus ja kiroilukin pelottavat tai vähimmillään häiritsee. Tupakointi ulko-oven suussa myös kiusaa. Pääsääntöisesti kuitenkin tilanteet ovat hallinnassa. Kirjaston väelle iso kiitos reippaasta ja aktiivista tekemisestä, yhteistyö on kätevää saman katon alla.

Kuvis-ryhmissä on eri-ikäisiä: nuorimmat eskarilaisia ja vanhimmat yläkoululaisia onpa joukossa joku jo lukiolainenkin. Isommat tekevät itsenäisesti omia töitään ja tarvitsevat apua ja ohjeistusta pienempiään vähemmän. Jokaiselle tunnille on ennakkosuunnitelma ja materiaalit valittuna. Teemme maalauksia akryyli-, akvarelli- ja pastellivärein, piirroksia hiilellä, lyijykynin ja tussein. Muotoilussa touhutaan savella, puulla, rautalangalla tai millä hyvänsä materiaalilla.

Viime viikolla keskustelin nuorten kokemuksista kiusaamisesta ja rasismista. Koulumaailmassa kuulemma esiintyy molempia. Kiusaaminen on ryhmästä poissulkemista ja rasismi sekä erilaisuuden tuomitseminen on huutelua. Jonkinlaista mallioppimista ja pahanpuhumisen hyväksymistä varmaankin, onhan tällaista eduskuntaa myöten. Eivät nämä asenteet täältä kotoisin mutta olemme hyviä oppimaan, ehkä vähemmän hyviä ymmärtämään.

Ilmastomuutoksesta taikka muistakaan maailmanlaajuisista kysymyksistä ei nuorilla ollut selviä mielipiteittä, taikka intoa enempi puhua, joillain tunneilla asioita oli kuitenkin käsitelty.

Kuvataiteet ovat ykkösasia kaikilla tunneilla. Perusopetuksessa materiaalit, piirustus, värioppi ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat etusijalla. Ajassa olevien asioiden seuraaminen on kuitenkin pohja jolle taidekin perustuu. Lapsille ja nuorille on tärkeintä oppia itseilmaisua sillä välineellä joka on itselle ominta. Pelkkä harrastaminen ilman tavoitteita on tärkeää, jotkut kuitenkin haluavat edetä pidemmälle. Suotakoon se heille ja auttakaamme minkä voimme.

