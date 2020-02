Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kuusi konserttia, isoin urheiluhallissa. Säveltäjä ja kapellimestari, vaskia, jousia ja palkeita. Muun muassa tätä on Lamppilainen sarja -konserttisarja, joka värittää Toholammin kamarimusiikkiyhdistyksen vuotta 2020.

Lamppilaisen sarjan idea on periaatteessa yksinkertainen: tuoda paikkakunnalla kuuluville Toholammilla asuvien tai sieltä lähtöisin olevien, aktiivisesti toimivien muusikoiden ja musiikintekijöiden työtä ja teoksia. Valinnanvaraa on, sillä Toholampi on kasvattanut huomattavan määrän ammattimuusikoita paikkakunnan kokoon nähden.

– Ajatuksena on, että sarjassa on muusikoita, jotka juuri nyt toimivat musiikin parissa, korostaa kamarimusiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Minna Lankinen.

Periaatteessa Toholammin kamarimusiikkiyhdistys jatkaa samaa ajatusta kuin 2000-luvulla kolme kertaa järjestetyillä Kotilaakso soi -festivaaleilla, mutta nyt pitkin vuotta jaettuna.

Lankinen on kyynärpäitä myöten itsekin mukana tekemässä korvin kuultavaa tulosta konserttisarjassa, kuten myös kamarimusiikkiyhdistyksen taiteellinen johtaja Mika Jämsä. Molempia kuultiin nimittäin muusikoina kuuden konsertin sarjan aloitustapahtumassa, perinteisessä Toholampi soi -konsertissa.

Konsertti on hyvä esimerkki siitä, millainen yhteistyön verkosto lamppilainen musiikkimaailma on: Lankinen säesti harmonilla sekä Toholammin harmonikkakerhoa että Lampin laulupelimanneja eli Lallapéta, jota Mika Jämsä johtaa. Jämsä puolestaan esiintyi Lallapén lisäksi Tres Nachos -kokoonpanonsa kanssa ja tuonnempana sarjassa häntä kuullaan Eldanka-yhtyeessä.

Kuuden konsertin sarja kuullaan tasaisesti pitkin vuotta. Toholampi soi -konsertin jälkeen seuraava sarjan konsertti on maaliskuun lopussa, jolloin Toholammilla esiintyy Konsta Jylhä -kilpailun viime kesänä voittanut Polenta. Konsta Jylhän musiikkia omina sovituksina esittävään Polentaan kuuluu toholampilainen, nykyisin Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Jonna Lankinen.

Sarjan suurin konsertti on Poliisisoittokunnan konsertti, joka pidetään Lampin hallilla. Soittokunta on suurimpia Toholammilla koskaan esiintyneitä kokoonpanoja ja sen kapellimestari on lamppilaissyntyinen Sami Ruusuvuori, joka on tullut tunnetuksi myös Kaartin soittokunnan ja Kaartin combon kapellimestarina. Poliisisoittokunnan solistina Toholammilla on Johanna Försti.

Kesän ajan sarjaa jatkavat jokaviikkoiset torisoitot, joissa kuullaan muun muassa vanhaa kunnon torviseitsikkomusiikkia. Elokuun konsertti kumartaa Toholammin harmonikkaviikoille, kun harmonikkakerho saa vieraakseen ammattimaiset harmonikansoittajat Mika Huusarin ja Aki Hietalan. Paikkakunnan ammattimuusikoista kootaan myös housebändi säestämään harmonikansoittajia.

Kapellimestari Sami Ruusuvuorta kuullaan lokakuussa Helsinkin Brass Quartetin pasunistina. Maineikas vaskikvartetti tuo uuden ohjelmistonsa Toholammille suoraan Kiinan kiertueelta. Sami Ruusuvuori ja kvartetin tuubisti Miika Jämsä ovat lapsuuden naapurit Toholammin Sirkistä.

Sarjan päättääIlari Hylkilän sävellyskonsertti. Mika Jämsä sanoo, että Hylkilän teoksia varten kootaan orkesteri laajemmaltakin maakunnasta.

– Ilari tekee yleisöystävällistä mutta mielenkiintoista musiikkia. Yritämme toteuttaa säveltäjän toiveita siten, että sinfoniaorkesterille sävellettyjä teoksia voidaan esittää oikeilla kokoonpanoilla. Siksi ollaan keskipohjalaisin voimin liikenteessä, hän sanoo.

Konsertissa on haluttu kehittää myös alueellista yhteistyötä Kokkolan konservatorion, Centria ammattikorkeakoulun ja Kaustisen musiikkilukion kesken: mukana on Kokkolan kamarijouset ja vaskipuhaltajien joukko.

Hylkilä yhdistää voimansa myös Mika Jämsän kanssa. Lopputuloksena on odotettavissa niin rautalankatunnelmaa Jämsän oman Eldanka-yhtyeen tulkintoina kuin klassisempia sovituksia.